Очень вкусно и полезно: как приготовить пышную шарлотку без сахара и муки

Воздушная и простая в приготовлении шарлотка с яблоками - это вкусный десерт, который всегда получается. Шарлотку можно приготовить без сахара и муки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу " yana_sporti ".

Что понадобится

Вместо муки в рецепте овсяные хлопья быстрого приготовления. Они заливаются очень теплым молоком, под влиянием которого превращаются в нежную массу.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

молоко 2,5% - 100 мл

куриные яйца - 2 шт.

хлопья овсяные - 150 г

разрыхлитель - 5 г

яблоко - 2 шт.

корица молотая - по своему вкусу

молотые орехи - по своему вкусу

шоколад - по своему вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала нужно овсянку залить горячим молоком, накрыть и оставить.

После этого яйца взбить до белого цвета, добавить к запаренной овсянке, всыпать разрыхлитель и тщательно перемешать венчиком.

Затем почистите яблоки, уберите сердцевину, нарежьте на тонкие ломтики и выложите на дно застеленной формы.

Яблоки посыпьте корицей, залейте тестом и выложите остальные яблоки, орехи и кусочки шоколада.

Запекать нужно 30 минут в разогретой до 180 °C духовке.