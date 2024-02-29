Дуже смачно та корисно: як приготувати пухку шарлотку без цукру та борошна
Повітряна і проста в приготуванні шарлотка з яблуками - це смачний десерт, який завжди виходить. Шарлотку можна приготувати абсолютно без цукру та муки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку "yana_sporti".
Що знадобиться
Замість борошна у рецепті вівсяні пластівці швидкого приготування. Вони заливаються дуже теплим молоком, під впливом якого перетворюються на ніжну масу.
Для приготування підготуйте такі інгредієнти:
- молоко 2,5% - 100 мл
- курячі яйця - 2 шт.
- пластівці вівсяні - 150 г
- розпушувач - 5 г
- яблуко - 2 шт.
- кориця мелена - до свого смаку
- мелені горіхи - до свого смаку
- шоколад - до свого смаку
Легкий спосіб приготування
Спочатку потрібно вівсянку залити гарячим молоком, накрити й залишити.
Після цього яйця збити до білого кольору, додати до запареної вівсянки, всипати розпушувач та ретельно все перемішати вінчиком.
Далі почистіть яблука, приберіть серцевину, наріжте на тонкі скибочки й викладіть на дно застеленої форми.
Яблука посипте корицею, залийте тістом і викладіть решту яблук, горіхи і шматочки шоколаду.
Запікати потрібно 30 хвилин у розігрітій до 180 °C духовці.
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