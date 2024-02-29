Дуже смачно та корисно: як приготувати пухку шарлотку без цукру та борошна

Повітряна і проста в приготуванні шарлотка з яблуками - це смачний десерт, який завжди виходить. Шарлотку можна приготувати абсолютно без цукру та муки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку " yana_sporti ".

Що знадобиться

Замість борошна у рецепті вівсяні пластівці швидкого приготування. Вони заливаються дуже теплим молоком, під впливом якого перетворюються на ніжну масу.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

молоко 2,5% - 100 мл

курячі яйця - 2 шт.

пластівці вівсяні - 150 г

розпушувач - 5 г

яблуко - 2 шт.

кориця мелена - до свого смаку

мелені горіхи - до свого смаку

шоколад - до свого смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно вівсянку залити гарячим молоком, накрити й залишити.

Після цього яйця збити до білого кольору, додати до запареної вівсянки, всипати розпушувач та ретельно все перемішати вінчиком.

Далі почистіть яблука, приберіть серцевину, наріжте на тонкі скибочки й викладіть на дно застеленої форми.

Яблука посипте корицею, залийте тістом і викладіть решту яблук, горіхи і шматочки шоколаду.

Запікати потрібно 30 хвилин у розігрітій до 180 °C духовці.