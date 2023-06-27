5 полезных и быстрых обедов, которые можно взять с собой на работу
Часто в течение рабочего дня нет возможности выйти из офиса и пообедать нормально. Чтобы не есть бутерброды с колбасой, можно заранее приготовить вкусные и полезные блюда.
Рецепты вкусных и легких в приготовлении обедов - читайте на Styler ниже.
Сэндвич с сыром и авокадо
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- 2 кусочка цельнозернового хлеба
- сыр - 2 ч. л.
- половинка авокадо
- соль
- вяленые томаты
- листья шпината
Способ приготовления
Необходимо смазать оба кусочка хлеба творогом. Далее немного посолите, очистите авокадо от кожуры и разрежьте ножом пополам до косточки. Вставьте в косточку лезвие ножа и сверните, удаляя ее.
Если авокадо очень спелое - можно размять его вилкой прямо в кожуре, а затем намазать на хлеб. Если мякоть еще плотная - отделите кожуру, порежьте фрукт на небольшие частицы и положите их на сэндвич. Добавьте вяленые томаты и листики шпината.
Сэндвич с сыром и авокадо
Блинчики с зеленым луком
Ингредиенты:
- Мука пшеничная - 3/4 стакана
- Рисовая мука - 1/4 стакана
- Холодная вода - 3/4 стакана
- Лук зеленый - 5 шт.
- Соль - по своему вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Масло подсолнечное
Легкий способ приготовления
Хорошо помойте лук и нарежьте зеленую часть в кусочки. Белую часть лука используйте в измельченном виде для подачи.
В глубокой миске смешайте всю муку и холодную воду. Добавляйте воду постепенно и размешивайте, пока смесь не приобретет желаемую консистенцию.
После этого добавьте в тесто зеленый лук, немного присолите и приперчите по своему вкусу.
В большую сковороду для блинов добавьте растительное масло и половину теста. Готовьте с одной стороны к золотистой корочке. Переверните и обжарьте другую сторону.
Готовый блинчик переложите на тарелку. В сковороду влейте оставшееся тесто.
Блинчики с зеленым луком (mlynci.com)
Котлеты из рыбных консервов
Основные ингредиенты:
- Консервы рыбные - 180 г.
- Яйца куриные - 5 шт.
- Картофель - 3 шт.
- Лук - 3 шт.
- Манная крупа - 120 г.
- Масло подсолнечное - 150 г.
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый
Рыбные консервы разомните вилкой. Лук и картофель очистите, промойте и натрите на мелкой терке. Добавить яйца, манную крупу, соль, перец и хорошо перемешайте. Дайте немного настояться (5-7 минут).
Далее разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите ложкой массу, как на оладьи, и жарьте с обеих сторон до румяной корочки.
Котлеты из рыбных консервов (freepik)
Горячие бутерброды с омлетом, сыром и ветчиной
Ингредиенты:
- Французский багет
- Яйца куриные - 2 шт.
- Молоко - 20 мл.
- Масло сливочное - 60 г.
- Сыр твердый - 40 г.
- Ветчина - 160 г.
- Соль - по вкусу.
- Перец черный молотый
Легкий способ приготовления
Яйца взбейте с солью, перцем и молоком до однородной массы. Нагрейте сковороду, смажьте маслом и вылейте в нее яичную смесь. Жарьте с одной стороны, чтобы омлет схватился и выключите огонь.
Сыр и ветчину нарежьте соломкой. Омлет переложите на разделочную доску и нашинкуйте неширокими полосками.
Багет разрежьте вдоль пополам, но не до конца. Раскройте его и выберите часть мякоти. Смажьте внутри сливочным маслом.
На нижнюю часть багета выложите кусочки сыра, сверху положите омлет, а на него ветчину. Накройте второй половиной багета и заверните его в фольгу. Запекайте 10 минут при 180°C.
Горячие бутерброды с омлетом, сыром и ветчиной (freepik)
Спагетти с фрикадельками
Подготовьте следующие ингредиенты:
- Лук - 1 шт.
- Говяжий фарш - 500 г.
- Помидоры - 2 шт.
- Томатная паста - 2 ч. л.
- Спагетти - 400 г.
- Куриное яйцо - 1 шт.
- Пшеничная мука - 2 ст. л.
Спагетти нужно положить в кипящую воду и отварить до готовности. Для фрикаделек порезать мелко лук и смешать с фаршем и яйцом. Добавить соль и перец, сформируйте фрикадельки и обваляйте в муке.
На сковороду нужно налить масло и слегка обжарить фрикадельки. Нарезать помидоры кубиками и тушить с фрикадельками. Томатную пасту слегка разбавить водой и добавить в фрикадельки. В соус добавить травы и специи по своему вкусу. В отварные спагетти добавьте фрикадельки в соусе.
Спагетти с фрикадельками (freepik)
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