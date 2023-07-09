ua ru
Вс, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Салат для бедных". Как быстро и вкусно приготовить самое популярное блюдо из огурцов

Новина українською →
Воскресенье 09 июля 2023 08:20
"Салат для бедных". Как быстро и вкусно приготовить самое популярное блюдо из огурцов Как приготовить салат из огурцов "для бедных" (фото: freepic)
Автор: Ирина Костенко

Мизерия (зеленец) - салат из огурцов в сметане, традиционный для польской и галицкой кухонь. Подают его преимущественно как холодный гарнир к мясу или рыбе.

О способах приготовления и рецептах заправок мизерии - читайте в материале Styler.

"Салат для бедных"

Название блюда происходит от французского слова "misère" - нищета, убожество. В польской кухне салат появился около XVI века, когда на территории страны начали активно выращивать огурцы.

Знать относилась к новому продукту (как и практически ко всем овощам) настороженно. Употребляли их неохотно. В то же время крестьяне и беднота с удовольствием добавили огурцы в свой рацион.

Поскольку летом в хозяйстве почти каждого крестьянина всегда была "сладкая сметана" (сливки), салат из огурцов сначала заправляли именно ею. Впоследствии рецепты мизерии стали более разнообразными. К огурцам начали добавлять лук (белый и зеленый), укроп и другие ингредиенты.

В настоящее время этот салат в Польше часто подают к барбекю, поскольку его легко приготовить в больших количествах.

Советы ценителям

Готовить мизерию можно самыми разными способами.

Огурцы для салата можно либо очищать от кожуры, либо нет. Нарезать:

  • пластинками (тонкими кружочками)
  • полукольцами
  • мелкой соломкой

Часть кулинаров предпочитает огурцы, натертые на крупную терку.

Если вы хотите, чтобы мизерия была более жидкой, после нарезки огурцы можно сразу посолить (они пустят сок и добавят блюду жидкости). Некоторые же, наоборот, любят "сухой" вариант мизерии - тогда огуречный сок сливают.

Добавлять к огурцам для большего разнообразия вкуса можно, в частности:

  • белый лук
  • зеленый лук (лук-резанец)
  • укроп
  • петрушку
  • редис
  • сыр
  • брынзу
  • орехи и т. п.

Основными специями для блюда являются соль, черный перец (реже красный острый), сахар. Кое-кто добавляет также лимонный сок или уксус.

Заправлять мизерию можно с помощью сливок, сметаны, кефира, йогурта. Реже добавляют масло, соевый соус или молоко (причем его можно смешать со сметаной или кефиром).

Одни салат тщательно перемешивают, другие - просто выкладывают слой за слоем.

Подавать блюдо можно как сразу после приготовления, так и охладив в течение 20-30 минут.

Ниже приведем несколько рецептов мизерии в разных вариациях.

Мизерия "классическая"

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 100 мл сливок 30%
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • соль по вкусу
  • 1/2 пучка лука-резанца (или 1-2 стебля зеленого лука)

Способ приготовления:

  • Огурцы и лук хорошо промыть
  • Огурцы очистить (снять кожицу) и порезать пластинками
  • Сливки, соль и лимонный сок перемешать вместе
  • Когда эта смесь несколько загустеет - добавить к огурцам и тщательно перемешать.
  • Посыпать мизерию луком и подавать к столу

Мизерия из огурцов, редиски и сыра

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 2 пучка редиски
  • 1 головка (пучок) зеленого салата
  • 200 г сыра
  • 200 г сметаны
  • зелень петрушки и укропа
  • соль и сахар (по вкусу)

Способ приготовления:

  • Овощи и салат тщательно промыть
  • Огурцы и редис порезать тонкими кружочками (или полукольцами)
  • Сыр - натереть
  • Посуду для блюда (тарелку или миску) выстелить листьями салата
  • Листья салата посыпать сахаром, а сверху - сыром
  • Равномерно разложить по сыру огурцы и редис
  • Украсить порезанной петрушкой и укропом
  • Отдельно подать сметану, вымешанную с солью и сахаром

Мизерия из огурцов и брынзы

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 300 г брынзы
  • 400 г сметаны
  • зелень укропа

Способ приготовления:

  • Огурцы тщательно промыть, очистить и нарезать полукольцами
  • Сложить в посуду и залить сметаной
  • Натереть или раскрошить брынзу
  • Вымыть и нарезать укроп
  • Смешать брынзу с укропом и посыпать на сметану.

Смотрите на видео, как приготовить мизерию по рецепту украинской кулинарки:

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко раскрыл "технологию" вкуснейших консервированных кабачков.

Также узнайте, как правильно производить заготовки из огурцов на зиму.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты Кулинар кулінар