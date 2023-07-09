"Салат для бедных". Как быстро и вкусно приготовить самое популярное блюдо из огурцов
Мизерия (зеленец) - салат из огурцов в сметане, традиционный для польской и галицкой кухонь. Подают его преимущественно как холодный гарнир к мясу или рыбе.
О способах приготовления и рецептах заправок мизерии - читайте в материале Styler.
"Салат для бедных"
Название блюда происходит от французского слова "misère" - нищета, убожество. В польской кухне салат появился около XVI века, когда на территории страны начали активно выращивать огурцы.
Знать относилась к новому продукту (как и практически ко всем овощам) настороженно. Употребляли их неохотно. В то же время крестьяне и беднота с удовольствием добавили огурцы в свой рацион.
Поскольку летом в хозяйстве почти каждого крестьянина всегда была "сладкая сметана" (сливки), салат из огурцов сначала заправляли именно ею. Впоследствии рецепты мизерии стали более разнообразными. К огурцам начали добавлять лук (белый и зеленый), укроп и другие ингредиенты.
В настоящее время этот салат в Польше часто подают к барбекю, поскольку его легко приготовить в больших количествах.
Советы ценителям
Готовить мизерию можно самыми разными способами.
Огурцы для салата можно либо очищать от кожуры, либо нет. Нарезать:
- пластинками (тонкими кружочками)
- полукольцами
- мелкой соломкой
Часть кулинаров предпочитает огурцы, натертые на крупную терку.
Если вы хотите, чтобы мизерия была более жидкой, после нарезки огурцы можно сразу посолить (они пустят сок и добавят блюду жидкости). Некоторые же, наоборот, любят "сухой" вариант мизерии - тогда огуречный сок сливают.
Добавлять к огурцам для большего разнообразия вкуса можно, в частности:
- белый лук
- зеленый лук (лук-резанец)
- укроп
- петрушку
- редис
- сыр
- брынзу
- орехи и т. п.
Основными специями для блюда являются соль, черный перец (реже красный острый), сахар. Кое-кто добавляет также лимонный сок или уксус.
Заправлять мизерию можно с помощью сливок, сметаны, кефира, йогурта. Реже добавляют масло, соевый соус или молоко (причем его можно смешать со сметаной или кефиром).
Одни салат тщательно перемешивают, другие - просто выкладывают слой за слоем.
Подавать блюдо можно как сразу после приготовления, так и охладив в течение 20-30 минут.
Ниже приведем несколько рецептов мизерии в разных вариациях.
Мизерия "классическая"
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 100 мл сливок 30%
- 2 ст. л. лимонного сока
- соль по вкусу
- 1/2 пучка лука-резанца (или 1-2 стебля зеленого лука)
Способ приготовления:
- Огурцы и лук хорошо промыть
- Огурцы очистить (снять кожицу) и порезать пластинками
- Сливки, соль и лимонный сок перемешать вместе
- Когда эта смесь несколько загустеет - добавить к огурцам и тщательно перемешать.
- Посыпать мизерию луком и подавать к столу
Мизерия из огурцов, редиски и сыра
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 2 пучка редиски
- 1 головка (пучок) зеленого салата
- 200 г сыра
- 200 г сметаны
- зелень петрушки и укропа
- соль и сахар (по вкусу)
Способ приготовления:
- Овощи и салат тщательно промыть
- Огурцы и редис порезать тонкими кружочками (или полукольцами)
- Сыр - натереть
- Посуду для блюда (тарелку или миску) выстелить листьями салата
- Листья салата посыпать сахаром, а сверху - сыром
- Равномерно разложить по сыру огурцы и редис
- Украсить порезанной петрушкой и укропом
- Отдельно подать сметану, вымешанную с солью и сахаром
Мизерия из огурцов и брынзы
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 300 г брынзы
- 400 г сметаны
- зелень укропа
Способ приготовления:
- Огурцы тщательно промыть, очистить и нарезать полукольцами
- Сложить в посуду и залить сметаной
- Натереть или раскрошить брынзу
- Вымыть и нарезать укроп
- Смешать брынзу с укропом и посыпать на сметану.
Смотрите на видео, как приготовить мизерию по рецепту украинской кулинарки:
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