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МакДональдс открылся: огромные очереди, сбои в Glovo, а курьеры уже закончились

Новина українською →
Киев, Вторник 20 сентября 2022 10:01
МакДональдс открылся: огромные очереди, сбои в Glovo, а курьеры уже закончились Фото: в Киеве открылся МакДональдс (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

20 сентября в Киеве открылось несколько ресторанов МакДональдс, которые расположены на левом берегу столицы. Правда, сейчас "мак" работает только на доставку, полноценно посидеть в заведениях можно будет с октября.

Что происходит в первый день возобновления работы МакДональдс в Киеве - читайте и смотрите в материале Styler.

Огромные очереди в МакДональдс

В первый день работы ресторанов образовались огромные очереди в открытые окошки "маков". Стояли там в основном курьеры Glovo.

Через 20 минут открытия кафе у службы доставки уже закончились курьеры, так как ажиотаж с заказами возник небывалый.

Очевидно, украинцы так соскучились за любимым- фастфудом, что сейчас сделать заказ в МакДональдсе уже почти нереально.

МакДональдс открылся: огромные очереди, сбои в Glovo, а курьеры уже закончилисьМакДональдс открылся: огромные очереди, сбои в Glovo, а курьеры уже закончилисьМакДональдс открылся: огромные очереди, сбои в Glovo, а курьеры уже закончилисьМакДональдс открылся: огромные очереди, сбои в Glovo, а курьеры уже закончились

Возле "маков" образовалась очередь из курьеров Glovo (фото: РБК-Украина)

Glovo дало сбой

Из-за огромного спроса в Glovo даже пропала вкладка "Еда", где можно было заказать долгожданный чизбургер или другую продукцию МакДональдс.

Курьеры по доставке также закончились спустя 20 минут после открытия "мака".

МакДональдс открылся: огромные очереди, сбои в Glovo, а курьеры уже закончились

Скриншот Glovo

Отметим, что первый заказ сегодня был выдан в МакДональдсе на Дарнице. На Позняках работа началась с небольшим опозданием.

В ближайшее время откроется еще несколько заведений в Киеве и на западной части страны. В октябре МакДональдс заработает полноценно.

В столице доставка пока что будет работать в районе метро Дарница и Черниговская, пл. Дарница, а также вдоль проспекта Бажана на Осокорках, Позняках, Харьковской и Вырлице.

На правом берегу города доставка пока недоступна.

МакДональдс открылся: огромные очереди, сбои в Glovo, а курьеры уже закончилисьМакДональдс открылся: огромные очереди, сбои в Glovo, а курьеры уже закончились

В Киеве заработал МакДональдс (РБК-Украина)

Что по ценам?

Заметим, что в МакДональдсе заметно выросли цены на всеми любимые блюда. До войны цены были значительно меньше.

Так, за чизбургер придется заплатить 52 грн, за гамбургер - 45 грн.

Если раньше БигТейсти стоил 112 грн, то сейчас - 154 грн. Цена ДаблЧизбургера с 61 грн выросла до 81 грн, а БигМак стоит уже 92 грн.

За большую Coca-Cola, Sprite и Fanta (500 мл) украинцы будут отдавать 40 грн.

Новое меню будет действовать только на основном прилавке, МакДрайве и МакЭкспрессе.

МакДональдс открылся: огромные очереди, сбои в Glovo, а курьеры уже закончились

МакДональдс открылся: огромные очереди, сбои в Glovo, а курьеры уже закончились

Новое меню в МакДональдс

Как будут работать рестораны МакДональдс

"Маки" будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.

При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

График работы ресторанов МакДональдс - с 9:00 до 21:00.

Держите подробную инструкцию о том, как и где заказать еду из МакДональдса.

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МакДональдс Киев
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