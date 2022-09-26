McDonald’s открывает еще 7 ресторанов в Киеве: дата и список адресов

McDonald’s с 27 сентября начинает доставлять еду из своих ресторанов также на правом берегу Киева. Так, к общей работе сети подключаются еще 7 ресторанов.

Где еще можно заказать блюда из "мака" - читайте в материале Styler.

Теперь на правом берегу работает 5 ресторанов на доставку, на левом такое же количество кафе.

В каких "маках" можно заказать доставку

проспект Гагарина, 2-А (Дарницкая площадь). Он начал работать на доставку с 20 сентября

проспект Бажана, 3-Б (метро "Харьковская") Начал доставку с 20 сентября.

улица Гришко, 7 (метро "Позняки"). Заработал на доставку с 20 сентября.

улица Теодора Драйзера, 4 (Троещина)

Вышгородская улица, 33-А (Виноградарь)

улица Большая Васильковская, 22 (метро "Площадь Льва Толстого")

проспект Броварской, 27 (метро "Дарница")

проспект Академика Палладина, 7-А (метро "Академгородок")

проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщаговка)

проспект Оболонский, 26-А (метро "Минская")

Напомним, что 20 сентября в Киеве открылось несколько ресторанов сети. Через 20 минут открытия кафе у службы доставки уже закончились курьеры, так как ажиотаж с заказами возник небывалый.

Фастфуд сообщил, что с октября заведения будут работать не только на доставку, но и будут принимать клиентов внутри. Кафе будут работать с 9.00 до 20.00 и будут закрываться на время воздушной тревоги.

Какие цены сейчас в "маке"

Заметим, что в McDonald’s заметно выросли цены на всеми любимые блюда. До войны цены были значительно меньше.

Так, за чизбургер придется заплатить 52 грн, за гамбургер - 45 грн.

Если раньше БигТейсти стоил 112 грн, то сейчас - 154 грн. Цена ДаблЧизбургера с 61 грн выросла до 81 грн, а БигМак стоит уже 92 грн.