ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

McDonald’s открывает еще 7 ресторанов в Киеве: дата и список адресов

Новина українською →
Киев, Понедельник 26 сентября 2022 13:25
McDonald’s открывает еще 7 ресторанов в Киеве: дата и список адресов McDonald’s в Киеве обрадовал новостями (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

McDonald’s с 27 сентября начинает доставлять еду из своих ресторанов также на правом берегу Киева. Так, к общей работе сети подключаются еще 7 ресторанов.

Где еще можно заказать блюда из "мака" - читайте в материале Styler.

Теперь на правом берегу работает 5 ресторанов на доставку, на левом такое же количество кафе.

В каких "маках" можно заказать доставку

  • проспект Гагарина, 2-А (Дарницкая площадь). Он начал работать на доставку с 20 сентября
  • проспект Бажана, 3-Б (метро "Харьковская") Начал доставку с 20 сентября.
  • улица Гришко, 7 (метро "Позняки"). Заработал на доставку с 20 сентября.
  • улица Теодора Драйзера, 4 (Троещина)
  • Вышгородская улица, 33-А (Виноградарь)
  • улица Большая Васильковская, 22 (метро "Площадь Льва Толстого")
  • проспект Броварской, 27 (метро "Дарница")
  • проспект Академика Палладина, 7-А (метро "Академгородок")
  • проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщаговка)
  • проспект Оболонский, 26-А (метро "Минская")

Напомним, что 20 сентября в Киеве открылось несколько ресторанов сети. Через 20 минут открытия кафе у службы доставки уже закончились курьеры, так как ажиотаж с заказами возник небывалый.

Фастфуд сообщил, что с октября заведения будут работать не только на доставку, но и будут принимать клиентов внутри. Кафе будут работать с 9.00 до 20.00 и будут закрываться на время воздушной тревоги.

Какие цены сейчас в "маке"

Заметим, что в McDonald’s заметно выросли цены на всеми любимые блюда. До войны цены были значительно меньше.

Так, за чизбургер придется заплатить 52 грн, за гамбургер - 45 грн.

Если раньше БигТейсти стоил 112 грн, то сейчас - 154 грн. Цена ДаблЧизбургера с 61 грн выросла до 81 грн, а БигМак стоит уже 92 грн.

Держите подробную инструкцию о том, как и где заказать еду из МакДональдса.

Также читайте, что перекупщики продают еду из МакДональдз на OLX.

Читайте РБК-Украина в Google News
МакДональдс
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя