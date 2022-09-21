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"Психанул и купил "мак" на все деньги мира": киевлянин сделал рекордный заказ в McDonald's

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Киев, Среда 21 сентября 2022 18:27
"Психанул и купил "мак" на все деньги мира": киевлянин сделал рекордный заказ в McDonald's В Киеве мужчина сделал заказ в McDonald's на более 6 000 гривен (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

20 сентября в Киеве заработали три ресторана сети McDonald's. Один житель столицы настолько обрадовался, что сделал заказ на кругленькую сумму.

Об этом сообщает Telegram-канал "КИЕВ INFO".

Что именно заказал киевлянин и сколько потратил

Как известно, в первые 15 минут работы McDonald's в Киеве служба доставки приостановила прием заказов из-за нехватки курьеров, ведь киевляне и гости города делали большое количество заказов.

Среди наиболее интересных работники заведения заметили настоящий "бургерный" рекорд. Неизвестный киевлянин сделал заказ на 6320 гривен.

&quot;Психанул и купил &quot;мак&quot; на все деньги мира&quot;: киевлянин сделал рекордный заказ в McDonald's

Фото: Телеграмм-канал КИЕВ INFO

В чеке мужчины можно увидеть 10 вишневых МакПирогов за 380 гривен, 22 Дабл Чизбургер Меню на 354 гривны, 22 больших порции картофеля фри, БигМак Меню и другие блюда.

К такому количеству еды киевлянин не забыл взять побольше соусов, которых в общей сложности вышло более 20!

"Кто-то психанул и купил "мак" на все деньги мира. Это, кстати, самый большой чек за вчера", - говорится в сообщении.

Напомним, что McDonald's работает только на доставку по адресам.

  • ул. Гагарина, 2-А
  • ул. Бажана, 3-Б
  • ул. Гришко, 7

Работают "маки" с 09:00 до 21:00, а на время воздушной тревоги просят посетителей пройти до ближайших укрытий.

Смотрите и читайте больше о том, как прошел первый день работы "маков" в Киеве.

А если вам еще не удалось полакомиться любимым БигМаком, читайте рецепт котлет, как из McDonald's.

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