Макдональдс вернулся в Киев: где и как заказать

Сегодня, 20 сентября 2022 года, возобновляет работу сеть быстрого питания McDonald's. Пока только в Киеве, но в ближайшие дни откроются рестораны в других городах.

О том, где и как можно заказать еду из McDonald's, - в материале РБК-Украина .

Где сегодня откроется McDonald's

Первые рестораны будут работать в режиме доставки. Все они находятся на левобережной части Киева по следующим адресам:

ул. Гагарина, 2-А

ул. Бажана, 3-Б

ул. Гришко, 7

В начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой Макдрайв и экспресс-окнами.

Как заказать еду

На данный момент заказ можно сделать через приложение службы доставки Glovo. Согласно опубликованной карте, услугой могут воспользоваться жители Харьковского массива, Позняков, Осокорков, Дарницы и частично массивов Русановка, Березняки, Соцгород и Лиски. На правобережной части Киева доставка из McDonald's не работает.

Фото: карта доставки из McDonald's (mcdonalds.ua)

За радиусы доставки отвечает полностью сервис Glovo. То есть в зависимости от погодных условий, количества свободных курьеров, времени и других факторов стандартные радиусы могут как увеличиваться, так и уменьшаться.

Режим работы

Рестораны работают с 9:00 до 21:00, но будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники могли перейти в ближайшее укрытие. Если McDonald's находится в торговом центре, то режим работы привязан к графику ТЦ.

Когда откроются другие рестораны

В компании заверили, что через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве. После этого будут открываться остальные рестораны как в столице, так и в других городах на западе Украины.

"В других городах также запуск заведений начнется с доставки, а затем гости будут иметь возможность самостоятельно посетить рестораны", - заверили в McDonald's.

Что с ценами

В сети появилось меню ресторанов McDonald's с новыми ценами. Если раньше чизбургер стоил 32 гривны, а гамбугер - 28, то теперь 52 и 45 гривен соответственно.

Популярный "БигТейсти" стоил 112 гривны, а сейчас - 154. "ДаблЧизбургер" стоил 61 гривну, сейчас - 81 грн. "БигМак" подорожал с 69 до 92 гривен. За большую Coca-Cola, Sprite и Fanta (500 мл) теперь попросят 40 гривен.

Фото: меню в McDonald's

Фото: меню в McDonald's