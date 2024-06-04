Очень активное пятно на Солнце снова направлено прямо на нас: чем это грозит человечеству

Область солнечных пятен, повлекшая замечательные полярные сияния в разных уголках Земли в начале мая, снова вернулась и стала активной. Это может привести к новой волне сильных магнитных бурь и вызвать зрелищные полярные сияния.
Что известно об этой области активных солнечных пятен и как это будет влиять на жителей Земли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Science alert.
AR 3664, ответственная за несколько вспышек класса Х, включая самый мощный за текущий солнечный цикл, вернулся из виду на обратную сторону Солнца в середине мая.
Когда 27 мая она возвращалась вокруг горизонта Солнца под новым названием AR 3697, солнечное пятно вспыхнуло еще одной мощной вспышкой класса Х, на этот раз Х 2,8.
С тех пор она выплюнула еще пять вспышек класса Х. 29 мая это была вспышка Х1,45, 31 мая - Х1,1, а 1 июня сразу две вспышки - Х1,03 и Х1,4.
Пока не было сообщений о сопутствующем выбросе корональной массы (СМЕ) - выбросе огромной массы солнечной плазмы и магнитного поля, которое создает полярное сияние при столкновении с магнитосферой Земли.
Однако это не означает, что действие AR 3697 завершено. Она излучает более слабые вспышки каждый день. 2 июня было 2 вспышки класса М - это следующий уровень после Х, в 10 раз слабее. Еще было 10 вспышек класса С - еще слабее, чем класс М.
Ученые предупреждают, что вероятность появления новых вспышек класса Х высока, примерно 30%. И каждая из таких вспышек может вызвать геомагнитную активность и полярные сияния.
Область солнечных пятен сейчас находится вокруг центра диска Солнца. А это значит, что любое извержение будет направлено точно в нашу сторону. Это не гарантирует активности СМЕ, но риски гораздо выше средних.
Сейчас мы приближаемся к пику 11-летнего цикла активности Солнца, а это значит, даже если AR 3697 дал нам лучший снимок, может появиться другая область солнечных пятен, которая приведет к поразительным световым шоу в следующие месяцы.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, 4 и 5 июня нас ожидает магнитная буря красного уровня, которая достигнет мощности К-индекса 5.
Такая буря может вызвать ухудшение самочувствия, головные боли, слабость, сонливость, усталость.
Ранее мы писали, что ученые дали новый график магнитных бурь в июне и как защитить организм от них.
А еще рассказывали, что нейрохирург объяснил, как магнитные бури влияют на наш мозг.