Дуже активна пляма на Сонці знову спрямована прямо на нас: чим це загрожує людству

Спалахи на Сонці відбуваються щодня

AR 3664, відповідальна за кілька спалахів класу Х, включаючи найпотужніший за поточний сонячний цикл, повернувся з поля зору на зворотній бік Сонця в середині травня.

Коли 27 травня вона поверталася навколо горизонту Сонця під новою назвою AR 3697, сонячна пляма спалахнула ще одним потужним спалахом класу Х, цього разу Х 2,8.

Відтоді вона виплюнула ще п'ять спалахів класу Х. 29 травня це був спалах Х1,45, 31 травня - Х1,1, а 1 червня одразу два спалахи - Х1,03 та Х1,4.

Наразі не було повідомлень про супутній викид корональної маси (СМЕ) - викиду величезної маси сонячної плазми та магнітного поля, яке створює полярне сяйво під час зіткнення з магнітосферою Землі.

Однак це не означає, що дія AR 3697 завершена. Вона випромінює слабші спалахи щодня. 2 червня було 2 спалахи класу М - це наступний рівень після Х, у 10 разів слабший. Ще було 10 спалахів класу С - ще слабших, ніж клас М.

Чим такі спалахи загрожують людству

Вчені попереджають, що ймовірність появи нових спалахів класу Х висока, приблизно 30%. І кожен з таких спалахів може викликати геомагнітну активність та полярні сяйва.

Область сонячних плям зараз знаходиться навколо центру диска Сонця. А це означає, що будь-яке виверження будуть спрямовані точно в наш бік. Це не гарантує активності СМЕ, але ризики набагато вищі за середні.

Зараз ми наближаємося до піку 11-річного циклу активності Сонця, а це означає, навіть якщо AR 3697 дав нам найкращий знімок, може з'явитися інша область сонячних плям, яка приведе до вражаючих світлових шоу у наступні місяці.

Який прогноз по магнітних бурях

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, 4 та 5 червня нас очікує магнітна буря червоного рівня, яка досягне потужності К-індексу 5.

Така буря може викликати погіршення самопочуття, головні болі, слабкість, сонливість, відчуття втоми.