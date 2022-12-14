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"Душа начинает петь": Клопотенко представил рецепт галушек с тыквой

Новина українською →
Среда 14 декабря 2022 16:09
"Душа начинает петь": Клопотенко представил рецепт галушек с тыквой Фото: Клопотенко представил рецепт галушек (Getty Images)
Автор: Styler

Галушки - это древнее украинское блюдо, которое готовили еще наши предки. Евгений Клопотенко предлагает дополнить их тыквой.

Рецептом кулинар и ресторатор поделился на своей странице в Instagram.

Ингредиенты на 4 порции

  • 400 г муки (+ 50 г для подсыпки)
  • 100 мл кефира 2,5%
  • 150 г сыра
  • 200 тыквенного пюре
  • 50 г сливочного масла 73% (+ для галушек по вкусу)
  • ½ ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара

Пошаговый рецепт приготовления

Очистите от кожуры 200 г тыквы и нарежьте большими кусками. Переложите в сотейник и залейте водой, чтобы она полностью покрывала овощ. Добавьте щепотку соли и сварите до мягкости, это примерно 30 минут на среднем огне.

Из готовой тыквы слейте воду и добавьте 50 г сливочного масла жирностью 73%. С помощью пестика сделайте пюре и оставьте остывать.

В миску высыпьте 400 г муки, добавьте 1/2 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара, перемешайте сухие ингредиенты. Добавьте тыквенное пюре.

Влейте в тесто 100 мл кефира жирностью 2,5%. Замесите тесто, оберните в пищевую пленку и отдохните 20 минут.

После этого присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в жгуты. Нарежьте галушки толщиной примерно по 2 см каждая.

Отварите их в кипящей подсоленной воде примерно 2 минуты после всплытия. Достаньте из кастрюли шумовкой и выложите в тарелки.

Добавьте по вкусу сливочное масло и натрите сверху на мелкую терку 150 г сыра.

Напомним, что Клопотенко поделился рецептом Калиты, которую украинцы всегда готовили на Андрея.

Также до этого кулинар представил потрясающий рецепт украинского традиционного блюда.

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Евгений Клопотенко