ua ru
Пн, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Если у вас осталась вчерашняя картошка. Потрясающий рецепт украинского традиционного блюда

Новина українською →
Понедельник 05 декабря 2022 10:00
Если у вас осталась вчерашняя картошка. Потрясающий рецепт украинского традиционного блюда Фото: Как приготовить картопляники (unsplash.com)
Автор: Styler

Картопляники - это традиционное украинское блюдо. Приготовить его вам не составит труда. А если у вас еще осталась картошка пюре со вчера - еще лучше.

Рецептом вкуснейшего блюда поделился в Instagram шеф Анатолий Добровольский.

Вам понадобятся

  • Картофель отварной 500-600 г.
  • Яйцо 2 штуки.
  • Соль и перец по вкусу.
  • Две столовые ложки растопленного сливочного масла.
  • Мука.
  • Сливочное масло или масло для жарки.
  • Сметана и зелень для подачи.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите отварную картошку и натрите ее на терке, если у вас осталось пюре, то берите его. Добавьте в миску с картофелем яйца, соль, перец и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте до однородной массы. Потом на стол насыпьте немного муки и выкладывайте небольшие кусочки получившегося теста.

Сформируйте шарики и хорошо обваляйте их в муке. Жарьте на сковородке на сливочном масле до золотистой корочки. Подавайте со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!

Читайте также, как приготовить вкусную картошку "в мундире" без плиты всего за 15 минут!

Напомним, что ранее Клопотенко рассказал, как приготовить попкорн на плите.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт