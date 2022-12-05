Если у вас осталась вчерашняя картошка. Потрясающий рецепт украинского традиционного блюда

Картопляники - это традиционное украинское блюдо. Приготовить его вам не составит труда. А если у вас еще осталась картошка пюре со вчера - еще лучше.

Вам понадобятся

Картофель отварной 500-600 г.

Яйцо 2 штуки.

Соль и перец по вкусу.

Две столовые ложки растопленного сливочного масла.

Мука.

Сливочное масло или масло для жарки.

Сметана и зелень для подачи.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите отварную картошку и натрите ее на терке, если у вас осталось пюре, то берите его. Добавьте в миску с картофелем яйца, соль, перец и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте до однородной массы. Потом на стол насыпьте немного муки и выкладывайте небольшие кусочки получившегося теста.

Сформируйте шарики и хорошо обваляйте их в муке. Жарьте на сковородке на сливочном масле до золотистой корочки. Подавайте со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!