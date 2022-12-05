Если у вас осталась вчерашняя картошка. Потрясающий рецепт украинского традиционного блюда
Картопляники - это традиционное украинское блюдо. Приготовить его вам не составит труда. А если у вас еще осталась картошка пюре со вчера - еще лучше.
Рецептом вкуснейшего блюда поделился в Instagram шеф Анатолий Добровольский.
Вам понадобятся
- Картофель отварной 500-600 г.
- Яйцо 2 штуки.
- Соль и перец по вкусу.
- Две столовые ложки растопленного сливочного масла.
- Мука.
- Сливочное масло или масло для жарки.
- Сметана и зелень для подачи.
Пошаговый рецепт приготовления
Возьмите отварную картошку и натрите ее на терке, если у вас осталось пюре, то берите его. Добавьте в миску с картофелем яйца, соль, перец и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте до однородной массы. Потом на стол насыпьте немного муки и выкладывайте небольшие кусочки получившегося теста.
Сформируйте шарики и хорошо обваляйте их в муке. Жарьте на сковородке на сливочном масле до золотистой корочки. Подавайте со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!
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