"Душа починає співати": Клопотенко представив рецепт галушок з гарбузом
Галушки – це давня українська страва, яку готували ще наші предки. Євген Клопотенко пропонує доповнити їх гарбузом.
Рецептом кулінар та ресторатор поділився на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти на 4 порції
- 400 г борошна (+ 50 г для підсипки)
- 100 мл кефіру 2,5%
- 150 г сиру
- 200 гарбузового пюре
- 50 г вершкового масла 73% (+ для галушок до смаку)
- ½ ч. л. солі
- 1 ч. л. цукру
Покроковий рецепт приготування
Очистіть від шкірки 200 г гарбуза і наріжте великими шматками. Перекладіть у сотейник і залийте водою, щоб вона повністю покривала овоч. Додайте щіпку солі та зваріть до м'якості, це приблизно 30 хвилин на середньому вогні.
З готового гарбуза злийте воду та додайте 50 г вершкового масла жирністю 73%. Зробіть пюре і залиште остигати.
У миску висипте 400 г борошна, додайте 1/2 ч. л. солі та 1 ч. л. цукру, змішайте сухі інгредієнти. Додайте гарбузове пюре.
Влийте в тісто 100 мл кефіру жирністю 2,5%. Замісіть тісто, оберніть у харчову плівку та дайте постояти йому 20 хвилин.
Після цього присипте робочу поверхню борошном і розкачайте тісто в джгути. Наріжте галушки завтовшки приблизно по 2 см кожна.
Відваріть їх у киплячій підсоленій воді приблизно 2 хвилини після спливання. Дістаньте з каструлі шумівкою та викладіть у тарілки.
Додайте за смаком вершкове масло і натріть зверху на дрібну тертку 150 г сиру.
Нагадаємо, що Клопотенко поділився рецептом Калити, яку українці завжди готували на Андрія.
Також до цього кулінар представив приголомшливий рецепт української традиційної страви.