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Зеленський: спільного у РФ з Україною лише держкордон

Новини » Політика    02.05.2019 - 14:25
Зеленський: спільного у РФ з Україною лише держкордон
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що між Україною та РФ зі спільного залишився тільки кордон

Обраний президент України Володимир Зеленський заявив, що після анексії Криму та агресії на Донбасі між Україною та РФ зі спільного лишився тільки державний кордон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Facebook.

Зеленський заявив, що Росія повинна повернути контроль за кожним міліметром кордону з українського боку.

"Тільки тоді ми зможемо продовжити пошуки "общего", - заявив Зеленський.

Також він заявив, що дії РФ із паспортизацією та заборона експорту нафтопродуктів не наближають врегулювання стосунків між двома країнами.

"А заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям окупованих територій, утримання українців у полоні ні на йоту не наближає врегулювання відносин між нашими країнами. І "братськими" такі відносини точно називати не можна", - наголосив обраний президент України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Зеленського відповіли на публікацію про пентхаус в Криму. Повідомляється, що Олена Зеленська придбала нерухомість у повній відповідності з чинним законодавством України. 

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