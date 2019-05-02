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Дебати на стадіоні: як у Володимира Зеленського виникла така ідея

STYLERПерсони    02.05.2019 - 12:19
Дебати на стадіоні: як у Володимира Зеленського виникла така ідея
Як Зеленський придумав ідею дебатів на Олімпійському (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський одразу відкинув можливість дебатів у студії

У Володимира Зеленського ідея проведення дебатів на НСК "Олімпійський" народилася ще наприкінці березня під час концерту "Кварталу" у "Дніпро-арені". Про це розповів сценарист "Слуги народу" Юрій Костюк, повідомляє "Українська правда".

За словами Костюка, штаб Зеленського готувався до дебатів вже давно, після того, як опоненти новообраного президента почали піднімати цю тему, а Ірина Геращенко хотіла внести закон, щоб зробити їх обов'язковими.

Коли ж зайшла мова про формат, то ідею студії в штабі Зеленскького відкинули одразу.

"В кінці березня "Квартал" поїхав Україною з концертами. І пам'ятаю, був концерт у "Дніпро-арені", ми стояли за кулісами, спустився Володимир і каже: "Я зрозумів, де варто робити дебати. На стадіоні", - розповів Юрій Костюк.

А рішення записати відео-запрошення на дебати народилося в при приміщенні штабу Зеленського. Причому ідея виникла в обід, а наступного ранку відео вже було записано.

Також сценарист "Слуги народу" розповів, що згода Порошенка на стадіон стала для них сюрпризом, бо "на 90% думали, що він відмовиться".

Дебати на стадіоні: як у Володимира Зеленського виникла така ідея

Зеленський придумав ідею дебатів на Олімпійському під час гастролей (Юрій Костюк, фото: pravda.com.ua)

Щодо вчителя української мови, то, за словами Костюка, Володимир Зеленський ще два роки тому почав її активно вивчати, а коли почалася активна фаза кампанії, то він займався з вчителем. До того ж оточення Зеленського його підтримувало, намагаючись якомога більше говорити українською.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський подякував усім за підтримку на виборах і оголосив конкурс на посаду спікера президента.

Варто відзначити, що за результатами підрахунку 100% протоколів, за Володимира Зеленського проголосували 73,22%. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% голосів. Можливою датою інавгурації Зеленського буде 28 травня.

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