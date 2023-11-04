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Дружина Зінченка вперше показала обличчя молодшої доньки та розсекретила її ім’я (фото)

Субота 04 листопада 2023 18:00
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Дружина Зінченка вперше показала обличчя молодшої доньки та розсекретила її ім’я (фото) Олександр Зінченко і Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина українського футболіста та захисника лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка, журналістка Влада Седан, вперше показала, як виглядає їхня молодша донечка, яка народилася у серпні цього року. Також телеведуча розсекретила ім’я малечі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дружини спортсмена.

Як виглядає молодша донька пари

У своєму блозі Влада Седан поділилася серією ніжних світлин з нової фотосесії. На них журналістка позує разом з 2-місячною донечкою.

Дружина Зінченка вперше показала обличчя молодшої доньки та розсекретила її ім’я (фото)Дружина Зінченка вперше показала обличчя молодшої доньки та розсекретила її ім’я (фото)

Влада Седан з молодшою донькою (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

"Привіт усім! Це Лея", - лаконічно підписала знімки Седан, розсекретивши ім’я дівчинки.

Реакція юзерів

У коментарях під постом користувачі мережі відмітили, що малеча дуже схожа на свого зіркового тата.

Дружина Зінченка вперше показала обличчя молодшої доньки та розсекретила її ім’я (фото)

Влада Седан з молодшою донькою (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

  • Такі гарні! Це тільки мені здається, що маленька Лея схожа на тата?
  • На тата схожа
  • Ще одна неймовірна красуня в прекрасній сім'ї
  • Прекрасна дівчинка, як мама
  • Прекрасна малеча, та ім'я дуже красиве

До слова, для подружжя це вже друга дитина. Пара також виховує старшу доньку Єву.

Дружина Зінченка вперше показала обличчя молодшої доньки та розсекретила її ім’я (фото)

Олександр Зінченко і Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

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