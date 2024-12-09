Платье с открытой спиной и разрезом: жена Усика очаровала новыми фото

21 декабря состоится бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за чемпионство мира в хевивейте по версиям WBC, WBA и WBO. На поединках украинского спортсмена часто его поддерживает его жена Екатерина, которая даже после рождения четвертого ребенка отлично выглядит и часто балует своих подписчиков новыми фотосессиями. На днях она поделилась новой серией снимков в женственном образе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Для новой фотосессии она выбрала несколько длинных платьев. Одно из них - достаточно откровенное - черного цвета с открытой спиной и длинным разрезом сбоку.

Екатерина Усик на новых фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Такой наряд супруга украинского спортсмена дополнила естественным макияжем и распущенными волосами. От украшений и обуви она отказалась. Получился очень женственный образ, который подчеркнул естественную красоту и грацию.

Жена Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Платье с разрезом также позволило Екатерине продемонстрировать стройные ноги. Судя по всему, супруга боксера уже вернулась в форму после четвертых родов. Напомним, в начале 2024 года она родила дочь Марию.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для второго образа она выбрала бежевое платье с длинными рукавами, расшитое бусинами. Свой лук Екатерина Усик дополнила черными слингбэками с узким носком и на высоких каблуках.

Второй образ жены Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Что известно про историю любви Екатерины и Александра Усика

Девичья фамилия Екатерины - Хмелевская. С Усиком она познакомилась еще в школе в Симферополе. До 1999 года будущий боксер жил на родине матери, в селе Рыботин в Черниговской области, а заканчивать школу приехал в Крым.

Жена Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

В одном из интервью жена Усика отметила, что не думала о серьезных отношениях, а рассматривала Александра как друга. Однако молодой человек был настойчивым и сказал, что, если выиграет бой, девушка должна пойти с ним на свидание. Так и получилось, а отношения пары стали стремительно развиваться.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Пара поженилась в 2009 году в Симферополе и до 2014 года жила в Крыму. После аннексии РФ полуострова семья переехала в Киевскую область, где боксер построил дом.

Жена украинского спортсмена (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Вместе они воспитывают четверо детей: 14-летнюю Елизавету, 11-летнего Кирилла, 9-летнего Михаила и Марию, которой скоро исполнится годик.

Екатерина Усик с дочерью и мужем (фото: instagram.com/usyk_kate1505)