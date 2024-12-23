Жена Тимура Мирошниченко заинтриговала словами о пятом ребенке

Отметим, что Инна сначала не поняла вопрос ведущего о пятом ребенке.

"А я думаю, какого пятого - пятого числа или что?" - с юмором отметила Мирошниченко.

Но она не отрицает, что они с супругом обсуждали эту тему.

"Безусловно, да. Но нужна пауза. У нас знаешь, есть эти колебания пятого родить сердцем или биологически. Ну, то есть гены продолжить, так как нужно воссоздать украинский генофонд, но вместе с тем есть дети, которым нужна помощь. Я каждый раз, когда вижу детей, лишенных родительской заботы, думаю, ну нет, точно нужно усыновить. Что нужно сначала этим дать семью, а потом рожать", - рассказала блогерша.

С другой стороны супруги не откидывают идею родить еще одного ребенка.

"Нужно улучшать популяцию. Тем, что мы взяли детей, мы демографическую ситуацию не улучшили. Ну и хочется, это эгоцентрично, но каждому из нас хочется оставить что-то после себя в максимально большом количестве", - отметила она.

"Точно хотим, просто пока не хватит точно ресурса на еще одного ребенка. Ее некуда размещать, она же не будет спать на кухне. Поэтому пока не готовы", - подытожила Инна Мирошниченко.

На видео этот момент можно посмотреть с 1:35:50.

Что известно о приемных детях Мирошниченко

В июле 2023 года супруги забрали 2-летнего Марселя из детдома в Житомире.

Несмотря на то, что у него было множество диагнозов, приемные родители не сдаются и радуются каждому новому навыку своего сына. Марсель уже перенес две операции. На сегодняшний день он не только начал говорить новые слова, но и счастливо улыбается и очень любит своих родителей.

В октябре прошлого года Инна Мирошниченко заявила, что она будет усыновлять второго ребенка. Для этого ей нужно было повторно пройти специальные курсы, чтобы стать кандидатом.

В апреле 2024 года адвокат рассказывала, что уже официально им стала. Главная сложность заключалась в том, что ребенка, который мог бы стать частью их семьи, трудно было отыскать. Семья получила от экспертов рекомендацию, где четко говорится, что это должна быть девочка в возрасте 8-10 лет и без социальной истории.

С 8-летней Ангелиной пара впервые познакомилась через ZOOM, ведь она в тот момент жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором она находилась.

В июне стало известно, что семья удочерила девочку и привезла ее в Украину.

Она уже успела исполнить ее мечту.

Также супруги Мирошниченко ответили дочерей в первый класс. Правда, Ангелина и Мия учатся в разных классах.

Тимур и Инна Мирошниченко со всеми детьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)