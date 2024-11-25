Инна Мирошниченко поставила на место хейтеров, которые критикуют ее мужа из-за усыновления детей

Юрист и блогерша Инна Мирошниченко, которая впервые рассказала о биологических родителях своей названой дочери Ангелины , ответила на критику относительно того, что они с мужем усыновили двоих детей, чтобы Тимуру можно было выезжать за границу как многодетному отцу, а также иметь отсрочку от мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Алине Доротюк.

"Когда мы усыновили Марселя, на нас посыпался хейт, что все это делается только для того, чтобы выезжать за границу, так как трое детей. Потом - чтобы не служить в армии, так как усыновители освобождены от мобилизации. И что второго ребенка берут, чтобы точно гарантия была, так как сейчас рассматривают возможность внесения изменений в закон", - вспомнила Мирошниченко.

Однако она с супругом категорически не согласна с хейтерами. Супруги давно хотели большую семью и думали об усыновлении еще до начала полномасштабного вторжения.

"Наша миссия - помочь детям, а не получить какие-то "плюшки" за это", - подчеркнула Мирошниченко.

Затем Алина Доротюк спросила, как Инна реагирует на такой хейт.

"Я спокойно реагирую. Я знаю, почему я тут. Ты не можешь нравиться всем, и люди мыслят в рамках своих возможностей, своего представления про мир. Если человек не может допустить, что кто-то действительно хочет спасти другого, подарить достойную жизнь ребенку. Ну что я могу тогда сделать? Это означает, что конкретно этот человек допускает для себя усыновление как что-то, что помогло бы обойти мобилизацию", - отметила блогерша.

Сколько детей у Инны и Тимура Мирошниченко

Напомним, Инна и Тимур в браке с 2018 году. В этом же году у них родилась дочь Мия, а в 2020-м сын Марко.

После начала полномасштабного вторжения супруги приняли решение взять ребенка из детдома.

В 2023 году они усыновили 2-летнего Марселя. Мальчик уже успел перенести две операции. Несмотря на множество диагнозов, он уже начал говорить и активно развивается.

В этом году Инна усыновили второго ребенка. С 8-летней Ангелиной пара впервые познакомилась через ZOOM, ведь она в тот момент жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором она находилась.

В июне Ангелину привезли в Украину. Девочка пошла в первый класс.

Недавно Тимур Мирошниченко откровенно рассказал об адаптации детей после усыновления.

Ангелина (фото: instagram.com/_inna_mi_)