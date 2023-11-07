Катя Осадчая сказала, будет ли усыновлять ребенка с Юрием Горбуновым
Ведущая Катя Осадчая и ее муж, шоумен Юрий Горбунов, в прошлом году заговорили о планах усыновить ребенка, родители которого погибли из-за войны. Однако сейчас мама троих сыновей признается, что пока она не готова к этому шагу в силу определенных обстоятельств.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды Insider.
Почему Катя Осадчая не готова усыновить ребенка
По словам знаменитости, она не может стать семьей для ребенка из детского дома, "пока система не изменится и не станет более прозрачной".
Катя Осадчая с Юрием Горбуновым (фото: instagram.com/kosadcha)
Ведь для того, чтобы усыновить ребенка в Украине, "его нужно найти и побороться за него через суды".
"Раньше мы с мужем выразили желание об усыновлении ребенка. Но после того, как я начала погружаться в этот процесс более подробно, решение пришлось отложить. Когда я исследовала проблему усыновления в Украине, и в юридической плоскости, и в социальной, поняла: чтобы усыновить ребенка, его нужно искать и бороться через суды. Это действительно - борьба за этого ребенка", - поделилась Осадчая.
Катя Осадчая подчеркнула, что это не категорическое ее "нет" по этому вопросу.
Катя Осадчая с детьми (фото: instagram.com/kosadcha)
"Это не категоричное мое "нет" по усыновлению, но пока не изменится система, не станет более прозрачной, я вряд ли буду готова к борьбе с социальными службами так, как Тимур и Инна Мирошниченко", - добавила она.
Также ведущая высказалась по поводу ситуации вокруг семьи Мирошниченко, которых упрекают, что они известные люди, именно поэтому им удалось усыновить малыша, в отличие от других семей, которым долгое время не удается это сделать.
Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
"Наверное, я буду готова усыновить ребенка, когда общая ситуация в этом отношении изменится в стране и когда я не буду добиваться этого ребенка, потому что я - публичная", - заявила Осадчая.
Напомним, недавно Катя Осадчая умилила сеть редким фото красавицы-бабушки.
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