Катя Осадчая сказала, будет ли усыновлять ребенка с Юрием Горбуновым

Ведущая Катя Осадчая и ее муж, шоумен Юрий Горбунов, в прошлом году заговорили о планах усыновить ребенка, родители которого погибли из-за войны. Однако сейчас мама троих сыновей признается, что пока она не готова к этому шагу в силу определенных обстоятельств.

Почему Катя Осадчая не готова усыновить ребенка

По словам знаменитости, она не может стать семьей для ребенка из детского дома, "пока система не изменится и не станет более прозрачной".

Катя Осадчая с Юрием Горбуновым (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведь для того, чтобы усыновить ребенка в Украине, "его нужно найти и побороться за него через суды".

"Раньше мы с мужем выразили желание об усыновлении ребенка. Но после того, как я начала погружаться в этот процесс более подробно, решение пришлось отложить. Когда я исследовала проблему усыновления в Украине, и в юридической плоскости, и в социальной, поняла: чтобы усыновить ребенка, его нужно искать и бороться через суды. Это действительно - борьба за этого ребенка", - поделилась Осадчая.

Катя Осадчая подчеркнула, что это не категорическое ее "нет" по этому вопросу.

Катя Осадчая с детьми (фото: instagram.com/kosadcha)

"Это не категоричное мое "нет" по усыновлению, но пока не изменится система, не станет более прозрачной, я вряд ли буду готова к борьбе с социальными службами так, как Тимур и Инна Мирошниченко", - добавила она.

Также ведущая высказалась по поводу ситуации вокруг семьи Мирошниченко, которых упрекают, что они известные люди, именно поэтому им удалось усыновить малыша, в отличие от других семей, которым долгое время не удается это сделать.

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

"Наверное, я буду готова усыновить ребенка, когда общая ситуация в этом отношении изменится в стране и когда я не буду добиваться этого ребенка, потому что я - публичная", - заявила Осадчая.