Беременная жена Позитива поразила смелыми кадрами в платье с интересным акцентом
На днях стало известно, что украинский исполнитель Позитив (настоящее имя - Алексей Завгородний) и его супруга, танцовщица Юлия Сахневич, в скором времени впервые станут родителями. А сегодня девушка опубликовала несколько кадров с "беременной" фотосессии в необычном образе.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию хореографа в Instagram.
Так, Юлия предстала на фото в необычном платье в пол темно-фиолетового оттенка с объемными элементами из ткани, напоминающие бутоны цветов.
Изюминка наряда была в том, что он приоткрывал ее округлившийся живот - судя по всему фотосессию решили делать на поздних сроках беременности.
Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Фотограф, которая делала эту съемку для жены Позитива, рассказала под публикацией, как родилась такая идея.
"Юльчик, помнишь нашу первую переписку в июле?
- Было уже много интересного. Можем что-нибудь новое придумать?
- Ни слова больше. Я знаю что мы пошьем для тебя!", - отметила она.
Так и родилась идея пошить необычное платье, чтобы подчеркнуть индивидуальность и элегантность Сахневич.
Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Как отреагировали в сети
Фолловеры танцовщицы тут же принялись комментировать оригинальный образ и шикарные фото, поставив огромное количество смайликов-огоньков и сердечек:
- "Невероятная"
- "Вау! Какие оттенки"
- "Очень красиво".
Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Что известно о Юлии Сахневич
Сахневич несколько раз принимала участие в проекте "Танці з зірками". В 2018 году она танцевала с актером Павлом Вишняковым. Тогда он делал неоднозначные заявления, и пару подозревали в романе.
В следующем году девушка снова приняла участие в талант-шоу - на этот раз она танцевала с ресторатором и телеведущим Даниэлем Салемом, который сейчас защищает нашу страну на фронте. Пара покинула проект задолго до финала.
В 2020 году Сахневич вышла на паркет "Танці з зірками" с Позитивом. Однако на тот момент он еще был женат, и пара отрицала слухи о возможном романе.
Позитив и Сахневич на проекте в 2020 году (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Что известно про отношения Юлии Сахневич и Позитива
С 2013 по 2021 год Позитив был женат на дизайнере и владелице бренда Annсhoo Анне Андрийчук-Завгородней.
После развода он долгое время скрывал свои отношения, а рассекретил их только осенью 2022 года. Но тогда не сказал, что встречается с Юлией Сахневич.
Только весной 2024 года Позитив признался девушке в любви, а затем стало известно, что они уже давно женаты.
Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/positiff)