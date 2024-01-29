Жена Павлика рассказала об особенностях развития их маленького сына: "Случился откат"

Екатерина Репьяхова рассказала о состоянии здоровья сына

Так, фолловеры избранницы исполнителя поинтересовались у нее относительно здоровья сына супругов.

Почти год назад Екатерина сообщила, что у мальчика произошла задержка психоречевого развития.

По словам блогера, они с мужем начали замечать это после того, как малыш сильно переболел.

Екатерина Репьяхова рассказала об откате в развитии сына (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Миша до 1,5 года развивался, как все детки. Потом сильно заболел и у нас случился откат в развитии. Полное осознание пришло в апреле 2023 года. Через неделю мы уже были у невролога. Апрель 2023 - Мише был год и 11 месяцев", - рассказала Репьяхова.

Жена Павлика также поделилась, почему не лечит сына у невролога. Говорит, у Михасика нет органических отклонений в головном мозге.

"В нашем случае медикаментозное лечение исключено, только педагогическое развитие", - добавила инфлюенсер.

Екатерина Репьяхова рассказала об откате в развитии сына (фото: instagram.com/repyahovakate)

Екатерина отметила, что главное не то, что мальчик сейчас практически не говорит, а то, что он понимает обращенную речь.

"Говорит "мама", "ди (иди), "дай". Повторяет звуки (не всегда). Но самое главное не то, что он говорит слова, а то, что он намного-намного лучше понимает обращенную речь. Механическую память можно получить благодаря стимуляции, но у нас другой путь", - сказала звезда.

"Язык это не только воспроизводить звуки (экспрессивная речь). Не менее важным является импрессивная речь - понимание услышанного. Без второго не будет первого", - подытожила она.

Екатерина Репьяхова рассказала об откате в развитии сына (фото: instagram.com/repyahovakate)

Напомним, недавно Виктор Павлик показал редкое фото с единственной дочерью и внуком.