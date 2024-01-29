Дружина Павліка розповіла про особливості розвитку їхнього маленького сина: "Стався відкат"

Катерина Реп’яхова розповіла про стан здоров’я сина

Так, фоловери обраниці виконавця поцікавились у неї стосовно здоров’я сина подружжя.

Майже рік тому Катерина повідомила, що у хлопчика сталася затримка психомовного розвитку.

За словами блогерки, вони з чоловіком почали помічати це після того, як малюк сильно перехворів.

Катерина Реп’яхова розповіла про відкат у розвитку сина (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Міша до 1,5 року розвивався, як всі дітки. Потім сильно захворів і у нас трапився відкат у розвитку. Повне усвідомлення прийшло у квітні 2023 року. За тиждень ми вже були у невролога. Квітень 2023 - Міші був рік і 11 місяців", - розповіла Реп'яхова.

Дружина Павліка також поділилася, чому не лікує сина у невролога. Каже, у Михасика немає органічних відхилень в головному мозку.

"В нашому випадку медикаментозне лікування виключене, лише педагогічний розвиток", - додала інфлюенсерка.

Катерина Реп’яхова розповіла про відкат у розвитку сина (фото: instagram.com/repyahovakate)

Катерина наголосила, що головне не те, що хлопчик зараз практично не говорить, а те, що він розуміє звернену мову.

"Говорить "мама", "ді (йди), "дай". Повторює звуки (не завжди). Але найголовніше не те, що він говорить слова, а те, що він набагато-набагато краще розуміє звернену мову. Механічну пам'ять можна отримати завдяки стимуляції, але в нас інший шлях", - сказала зірка.

"Мова це не лише відтворювати звуки (експресивне мовлення). Не менш важливим є імпресивне мовлення - розуміння почутого. Без другого не буде першого", - підсумувала вона.

Катерина Реп’яхова розповіла про відкат у розвитку сина (фото: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік показав рідкісне фото з єдиною донькою та онуком.