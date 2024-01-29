UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дружина Павліка розповіла про особливості розвитку їхнього маленького сина: "Стався відкат"

Катерина Реп'яхова із сином (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова поділилася, коли вони з чоловіком виявили, що в їхнього 2-річного сина Михайла затримка мовленнєвого розвитку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.

Катерина Реп’яхова розповіла про стан здоров’я сина

Так, фоловери обраниці виконавця поцікавились у неї стосовно здоров’я сина подружжя.

Майже рік тому Катерина повідомила, що у хлопчика сталася затримка психомовного розвитку.

За словами блогерки, вони з чоловіком почали помічати це після того, як малюк сильно перехворів.

Катерина Реп’яхова розповіла про відкат у розвитку сина (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Міша до 1,5 року розвивався, як всі дітки. Потім сильно захворів і у нас трапився відкат у розвитку. Повне усвідомлення прийшло у квітні 2023 року. За тиждень ми вже були у невролога. Квітень 2023 - Міші був рік і 11 місяців", - розповіла Реп'яхова.

Дружина Павліка також поділилася, чому не лікує сина у невролога. Каже, у Михасика немає органічних відхилень в головному мозку.

"В нашому випадку медикаментозне лікування виключене, лише педагогічний розвиток", - додала інфлюенсерка.

Катерина Реп’яхова розповіла про відкат у розвитку сина (фото: instagram.com/repyahovakate)

Катерина наголосила, що головне не те, що хлопчик зараз практично не говорить, а те, що він розуміє звернену мову.

"Говорить "мама", "ді (йди), "дай". Повторює звуки (не завжди). Але найголовніше не те, що він говорить слова, а те, що він набагато-набагато краще розуміє звернену мову. Механічну пам'ять можна отримати завдяки стимуляції, але в нас інший шлях", - сказала зірка.

"Мова це не лише відтворювати звуки (експресивне мовлення). Не менш важливим є імпресивне мовлення - розуміння почутого. Без другого не буде першого", - підсумувала вона.

Катерина Реп’яхова розповіла про відкат у розвитку сина (фото: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік показав рідкісне фото з єдиною донькою та онуком.

Раніше зірка "Холостяка" розсекретила, яке громадянство в її новонародженої доньки.

Також Горбунов показав кумедне фото з маленьким сином.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітихворобиВиктор ПавликЕкатерина Репяхова