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Виктор Павлик показал редкое фото с единственной дочерью и внуком

Суббота 27 января 2024 16:46
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Виктор Павлик показал редкое фото с единственной дочерью и внуком Виктор Павлик (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Виктор Павлик поделился редкой фотографией со своей единственной и непубличной дочерью Кристиной, а также внуком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Семья артиста побывала на его концерте

На снимке, опубликованном звездой в соцсетях, Виктор позирует в вышиванке рядом с внуком. Рядом с ними его дочь.

Фото сделано перед выступлением Павлика, которое состоялось в Ривне в одном из гостинично-ресторанных комплексов.

Виктор Павлик показал редкое фото с единственной дочерью и внуком

Виктор Павлик с дочерью и внуком (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Дочь, внук", - коротко написал исполнитель.

Кристина также поделилась несколькими stories с выступления папы.

Виктор Павлик показал редкое фото с единственной дочерью и внуком

Дочь Виктора Павлика на его концерте (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Отметим, Виктор Павлик является отцом четверых детей - старших сыновей Александра и Павла, дочери Кристины и самого маленького сына Михася, которого ему родила 29-летняя блогер Екатерина Репьяхова.

Недавно Елена Мозговая сделала шокирующее признание об экс-муже.

Также экс-жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям.

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