Виктор Павлик показал редкое фото с единственной дочерью и внуком
Украинский певец Виктор Павлик поделился редкой фотографией со своей единственной и непубличной дочерью Кристиной, а также внуком.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.
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На снимке, опубликованном звездой в соцсетях, Виктор позирует в вышиванке рядом с внуком. Рядом с ними его дочь.
Фото сделано перед выступлением Павлика, которое состоялось в Ривне в одном из гостинично-ресторанных комплексов.
Виктор Павлик с дочерью и внуком (фото: instagram.com/viktorpavlik)
"Дочь, внук", - коротко написал исполнитель.
Кристина также поделилась несколькими stories с выступления папы.
Дочь Виктора Павлика на его концерте (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Отметим, Виктор Павлик является отцом четверых детей - старших сыновей Александра и Павла, дочери Кристины и самого маленького сына Михася, которого ему родила 29-летняя блогер Екатерина Репьяхова.
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