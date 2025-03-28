Жена Монатика показала старших сыновей и раскрыла, кем они мечтают стать (фото)

Супруга украинского артиста Дмитрия Монатика Ирина порадовала поклонников новыми снимками их старших сыновей Дани и Платона, а также назвала профессии, которые они стремятся познать во взрослом возрасте.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Ирины Монатик.

Сегодня в школе мальчиков проводили день профессий, поэтому жена артиста опубликовала новые снимки с ними в соответствующих образах и поделилась их мечтами.

Так, Платон собрался на мероприятие в костюме режиссера, а Даня - в форме футболиста.

Как рассказала Ирина, Платон видит свое будущее в творческой сфере - он мечтает стать мультипликатором или режиссером. А вот Даня проявляет увлечение футболом и стремится стать легендой.

Ирина Монатик показала сыновей (фото: instagram.com/irishamonatik)

Напомним, Дмитрий и Ирина вместе уже 15 лет. В конце декабря прошлого года они стали родителями в третий раз - у них родился еще один сын. Тогда супруги сообщили радостную новость, опубликовав совместное семейное фото с малышом на руках по случаю Рождества. А на днях в программе "По хатах" MONATIK наконец раскрыл имя уже трехмесячного мальчика. Оказалось, родители назвали его Леон.

"Мы его называем Лева, Лев, но записали Леон", - поделился артист.

MONATIK с женой и детьми (фото: instagram.com/irishamonatik)

Ранее Дмитрий также рассказывал, как проходили роды жены. Он был рядом с ней во время рождения сына. Также они попросили сразу рожать в бомбоубежище на случай, если будет обстрел.

Вас также может заинтересовать: