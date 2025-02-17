MONATIK рассказал, как его жена рожала в бомбоубежище и был ли он на родах

Певец MONATIK рассказал, как его жена Ирина рожала в бомбоубежище и был ли он на родах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя в программе"Ранок у великому місті".

Дмитрий Монатик и его жена Ирина стали родителями в третий раз в конце прошлого года. У них родился еще один сыночек.

Роды, на которых присутствовал исполнитель, проходили в бомбоубежище, и это было сознательно принятое решение пары.

"Я был на родах, да, жена рожала в бомбоубежище, потому что как раз за день до этого очень сильно лупили по Киеву, очень гремело. Попросили у врачей, давайте сразу рожать в бомбоубежище, если вдруг будет обстрел", - признался певец. Дмитрий Монатик с женой и детьми (фото: instagram.com/irishamonatik)

Артист также поделился, что имя для сына было выбрано не случайно. Хотя он не раскрыл самого имени, но рассказал, как они с возлюбленной принимали решение.

Оказалось, что Дмитрию имя приснилось во сне.

"Я открыл глаза и назвал имя, которое мне очень понравилось в секунде. Ириша сказала: "Вау! Да! Это оно", - вспомнил исполнитель.

Отметим, что Дмитрий и Ирина вместе уже 15 лет. Супруги воспитывают также двух сыновей - Платона и Даниила.