Жена Меладзе показала редкое фото после пластики: как выглядит экс-ВИА Гра

43-летняя Альбина Джанабаева, родившая дочь в апреле прошлого года, сделала пластику, удивив некоторой схожестью с любительницей радикального улучшайзинга Мадонной. Экс-ВИА Гра живет, процветает и пишет новые песни в Москве. Она не высказалась против вторжения РФ в Украину, а ее супруг Валерий Меладзе сказал свое скромное "нет войне" 24 февраля и тоже примолк.

Обо всем этом читайте подробно в материале Styler ниже.

Альбина отекла

Не так давно певица удивила некоторой припухлостью лица и изменившимися контурами. Пластический хирург прокомментировал в одном из Telegram-каналов, что вмешательство действительно было.

"В отечности лица виноваты филлеры. Следов радикальной пластики у певицы я не замечаю. Возможно, была нижняя трансконьюктивальная блефаропластика.

Все остальные изменения скорее результат работы косметолога. Налицо введение филлеров, нитевая подтяжка и аппаратная косметология. Не обошлось и без уколов ботулотоксина. В отечности лица у Альбины виноваты филлеры. После введения они вызывают посттравматический отек и имеют свойство тянуть на себя воду", - прокомментировал эксперт.

Артистка, которая и в более молодом виде имела типаж "взрослой дамы" стала сдавать после третьих родов в статусе "старороженицы". Но теперь - вуаля - она расцвела, правда стала смахивать на вечно молодую старушку Мадонну.

Фото: Так сейчас выглядит звезда (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Этому фото чуть больше года, лето 2021 (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Джанабаеву догнала карма

Совсем недавно Джанабаева попала в крупный скандал, перепев знаменитую композицию Алены Апиной "Бухгалтер" на одном из вокальных шоу росТВ.

Как выяснилось позже, никто не позаботился об авторских отчислениях. Возмущенная Апина подала в суд, который присудил каналу выплатить ей 150 тысяч рублей.

А в начале 2022-го вовсю разгонялись слухи о разводе пары Меладзе - Джанабаева. Якобы артисты отмечали Новый год порознь: Джанабаева была дома с детьми, а Меладзе "покорял" корпоративы. Писали, что Валера нашел утеху на стороне.

Впрочем, такому бы никто не удивился. Ведь именно солистка ВИА Гры виновна в том, что еще в 2000-х Меладзе бросил жену и троих дочерей.

26 февраля 2004 года Джанабаева родила сына Константина от Валерия, после чего артист еще около 5 лет был в браке с супругой Ириной. Они развелись в 2009-м, Меладзе признал сына Джанабаевой, а 2 июля 2014 года у них родился второй сын Лука. 12 апреля 2021 года у пары родилась дочь Агата.

О вторжении России в Украину - ни слова

Альбина Джанабаева активно отмалчивается о войне РФ против Украины, в отличие от ее коллег по ВИА Гре, Светланы Лободы и Веры Брежневой.