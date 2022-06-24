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Три мільйони на дитсадок: Лобода придумала, як допомогти рідному Ірпеню (фото)

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Ірпінь, П'ятниця 24 червня 2022 14:42
Три мільйони на дитсадок: Лобода придумала, як допомогти рідному Ірпеню (фото) Світлана Лобода допомагає Ірпеню (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Світлана Лобода, яка народилася у Ірпені, що зазнав нищівних руйнувань внаслідок атаки російських окупантів, вирішила допомогти відбудовуватися рідному місту.

Як стало відомо Styler, днями артистка надала три мільйони гривень на добудову частково зруйнованої рашистами будівлі дитячого садочка "Віночок".

Зауважимо, що загальна вартість добудови цього дитсадка складає близько 24 мільйонів гривень. І це без урахування ушкоджень унаслідок бойових дій.

У прес-службі Лободи повідомили, що команда співачки навіть заснувала міжнародний благодійний фонд для якнайшвидшого досягнення мети з добудови "Віночка".

Три мільйони на дитсадок: Лобода придумала, як допомогти рідному Ірпеню (фото)Три мільйони на дитсадок: Лобода придумала, як допомогти рідному Ірпеню (фото)Три мільйони на дитсадок: Лобода придумала, як допомогти рідному Ірпеню (фото)

Лобода допоможе відбудувати дитячий садочок у Ірпені (фото: прес-служба співачки)

За словами Світлани, вона "спрямує всі можливі зусилля" та долучиться до збору коштів на відновлення дошкільного закладу у рідному місті.

"Найважливіше сьогодні - це відновити життя і побут міста. Ми дякуємо всім, хто долучається до допомоги нашому місту. Дитсадок має відкрити свої двері маленьким відвідувачам якнайшвидше", - сказав мер міста на зустрічі зі співачкою.

Зауважимо, що Лобода, яка у березні визнала Росію винною в нападі на Україну, зараз регулярно відвідує рідне місто. Днями співачка також відвідала зруйновані квартали Ірпеня і побувала у ЖК "Фортуна", де жили російські окупанти під час блокади.

"Я не знаю, що має статися, аби українці вибачили все, що відбувалося тут! Ірпінь. 112 день війни", - написала артистка в Instagram, показавши відео з міста.

Нагадаємо, нещодавно Лобода представила нову пісню українською мовою під назвою "Молитва" - вона стала першою роботою артистки з початку повномасштабного нападу РФ на нашу країну.

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Лобода Ирпень
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