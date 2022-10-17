Дружина Меладзе показала рідкісне фото після пластики: як виглядає екс-ВІА Гра

43-річна Альбіна Джанабаєва, яка народила дочку у квітні минулого року, зробила пластику, здивувавши деякою схожістю з любителькою радикального покращайзингу Мадонною. Екс-ВИА Гра живе, процвітає та пише нові пісні в Москві. Вона не висловилася проти вторгнення РФ в Україну, а її чоловік Валерій Меладзе сказав своє скромне "ні війні" 24 лютого і теж примовк.

Про все це читайте докладно у матеріалі Styler нижче.

Альбіна набрякла

Нещодавно співачка здивувала деякою припухлістю обличчя і контурами, що змінилися. Пластичний хірург прокоментував в одному з Telegram-каналів, що втручання справді було.

"В набряклості обличчя винні філери. Слідів радикальної пластики у співачки я не помічаю. Можливо, була нижня транскон'юктивальна блефаропластика.

Решта всіх змін швидше результат роботи косметолога. Наявне введення філерів, ниткова підтяжка та апаратна косметологія. Не обійшлося і без уколів ботулотоксину. В набряклості обличчя у Альбіни винні філери. Після введення вони викликають посттравматичний набряк та мають властивість тягнути на себе воду", - прокоментував експерт.

Артистка, яка і в молодшому вигляді мала типаж "дорослої дами" стала здавати після третіх пологів у статусі "старородиці". Але тепер - вуаля - вона розцвіла, правда почала скидатися на вічно молоду старушку Мадонну.

Фото: Так зараз виглядає зірка (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Цьому фото трохи більше року, літо 2021 (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Джанабаєву наздогнала карма

Нещодавно Джанабаєва потрапила у великий скандал, переспівавши знамениту композицію Олени Апіної "Бухгалтер" на одному з вокальних шоу росТВ.

Як з'ясувалося пізніше, ніхто не подбав про авторські відрахування. Обурена Апіна подала до суду, який присудив каналу виплатити 150 тисяч рублів.

А на початку 2022-го на повну силу розганялися чутки про розлучення пари Меладзе - Джанабаєва. Нібито артисти відзначали Новий рік нарізно: Джанабаєва була вдома з дітьми, а Меладзе "підкорював" корпоративи. Писали, що Валера знайшов втіху на стороні.

Втім, такому ніхто не здивувався б. Адже саме солістка ВИА Гри винна у тому, що ще у 2000-х Меладзе покинув дружину та трьох дочок.

26 лютого 2004 року Джанабаєва народила сина Костянтина від Валерія, після чого артист ще близько 5 років був одружений з дружиною Іриною. Вони розлучилися 2009-го, Меладзе визнав сина Джанабаєвої, а 2 липня 2014 року у них народився другий син Лука. 12 квітня 2021 року у пари народилася дочка Агата.

Про вторгнення Росії в Україну - жодного слова

Альбіна Джанабаєва активно відмовчується про війну РФ проти України, на відміну від її колег з ВИА Гри, Світлани Лободи та Віри Брежнєвої.