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Костянтин Меладзе розповів про нову жінку у житті брата Валерія: її звуть Агата

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 17:29
Костянтин Меладзе розповів про нову жінку у житті брата Валерія: її звуть Агата Фото: Меладзе-старший розкрив таємницю про доньку брата (instagram.com/meladzevalerian)
Автор: Styler

14 квітня 55-річний співак Валерій Меладзе вкотре став батьком. Його дружина - колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва народила дівчинку. Тепер у співачки від артиста вже троє дітей.

І ось лише зараз стало відомо, як щасливі батьки назвали свою дитину.

Таємницю про свою племінницю розкрив продюсер і композитор Костянтин Меладзе в інтерв'ю програмі "Люди великого міста" на телеканалі KYIV.LIVE.

"Я в шостий раз став дядьком", - з теплою посмішкою поділився композитор.

І додав, що "племінницю назвали Агатою".​

Свою третю вагітність сама Альбіна ретельно приховувала від преси і шанувальників. В цьому їй чимало посприяв карантин. Про поповнення у сім'ї Меладзе стало відомо лише за місяць до народження дитини.

На сьогодні є лише кілька фото Агати. Через кілька днів після народження дівчинки її 42-річна мама показала крихітну ручку дитини.

Костянтин Меладзе розповів про нову жінку у житті брата Валерія: її звуть Агата

Фото: Альбіна Джанабаєва показала фото з дочкою (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Пізніше і сам Валерій показав фото донечки.

Костянтин Меладзе розповів про нову жінку у житті брата Валерія: її звуть Агата

Фото: Валерій Меладзе показав фото з дочкою (instagram.com/meladzevalerian)

Нагадаємо, Меладзе і Джанабаєва одружилися у 2014 році. Зараз у пари троє дітей - окрім Агати ще сини Костянтин і Лука.

Крім того, від першої дружини Ірини (вони одружилися в 1989 році) у Валерія є три дочки - Інга, Софія і Орися.

Раніше Костянтин Меладзе розповів, чому не допомагає доньці Лії, яка планує стати співачкою.

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