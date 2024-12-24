"А за что мы воюем?" Известный певец сказал, что думает о веселье и праздновании во время войны
Певец Арсен Мирзоян рассказал, что думает о громких празднованиях, которые сейчас обсуждают на фоне Рождества и Нового года. Существует тезис, что в условиях полномасштабной войны, которую против нашей страны в 2022 году развязала РФ, веселье может быть неуместным.
В интервью РБК-Украина Мирзоян признался, как он относится ко всему этому.
В последнее время снова возникают споры из-за того, могут ли украинцы думать о праздниках и веселье сейчас. Ведь в противовес мнению о необходимости жить и наслаждаться праздниками несмотря ни на что, можно привести слова о том, что все мы должны сконцентрироваться на помощи ВСУ на войне в целом.
Сам Мирзоян отметил, что замечает, насколько сильно развилась сфера развлечений. Поэтому он разделяет мнение о неуместности определенных моментов, которые присутствуют в тылу.
"Речь об обычном сознании. А за что мы воюем? Чтобы здесь была мирная жизнь, чтобы здесь было все. А посмотрите, как сфера развлечений разгулялась, сколько построено отелей, сколько построено каких-то развлекательных центров! И ты смотришь, сколько автомобилей 2023-2024 года выпуска... Тыл живет и даже не понимает, что происходит", - заявил Арсен.
Мирзоян с военными (фото из личного архива певца)
Более того, певец вспомнил, как в начале полномасштабной войны он и музыкант Александр Положинский активно волонтерили в Киеве. Мирзоян помогает военным еще с 2014 года, а в феврале 2022 он встретил полномасштабную войну в столице.
"Никто не знал, сколько продержится Киев. Ва-банк. И каждый поступил по-своему. Мы с Положинским скидывались деньгами, покупали мешками овощи каждое утро, отвозили волонтерам, они готовили, мы развозили по госпиталям еду. Заправляли канистры бензином для скорых. А ночью делили три магазина, пачку патронов и один неподъемный броник на двоих", - рассказал артист.
"У нас должен был быть тур, я готовился, собирал деньги. Я тогда последние деньги потратил на три машины. И ты вот так ночами не спишь, ездишь, помогаешь. Например, машина не стоила каких-то безумных денег. Я помню, что покупал джипы по две-две с половиной тысячи евро. Плюс надо ехать, есть, где-то ночевать. Если это было лето, то была еще нормальная экономия, можно было спать на стоянке где-то, в машине прямо. А если зима - то нет, нужно в отель", - добавил он.
Певец Арсен Мирзоян рассказал о поездках к военным (фото предоставлено артистом)
Сейчас Мирзояну и его команде удалось немало сделать. По словам певца, ему хочется видеть "коллективное неравнодушие".
"Ну и таким образом, мы перегнали примерно 1000 автомобилей. Если в среднем все это умножить, то это серьезная сумма. И это не учитывая дроны, антидронные ружья, РЭБы и все такое, начиная с масхалатов до такмеда. И хочется наблюдать коллективное неравнодушие, а не всегда видишь", - резюмировал Арсен.
Напомним, ранее Мирзоян поставил точку на слухах о разводе с Матвиенко.
Кроме этого, недавно мы рассказывали, что звезда "Спіймати Кайдаша" прошел военную подготовку.