Копия мамы: Козловский впервые показал лицо 7-месячного сыночка Оскара
Сегодня, 25 сентября, сыну певца Виталия Козловского Оскару исполняется 7 месяцев. По этому случаю артист презентовал новую видеоработу на песню «Сыну», в которой полностью показал лицо малыша.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал исполнителя.
По словам Виталия, изначально он планировал выпустить клип, когда его сыночку исполнилось полгода.
"Впервые показываю лицо сыночка! Я хотел, чтобы этот клип вышел на полугодие сына. Но из-за перевода по службе и отъезда, я не мог закончить работу вовремя. Поэтому пришлось отложить... Это не просто клип, который выходит, имеет короткую жизнь и уходит в архивы. Это то, что навсегда!", - написал Козловский.
"Когда Оскар будет взрослым, когда у него будут свои дети, он сможет просматривать это видео и всегда помнить, какой он был маленький, какими были мы рядом с ним, сколько тепла и любви было вокруг", - добавил он.
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Реакция юзеров
Фаны засыпали комплиментами малыша и его жену Юлию Бакуменко, которая тоже появилась в клипе. Некоторые отметили, что Оскар - копия мамочки.
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Напомним, Виталий Козловский скрывал новости, что женился и ждет рождения первенца. В марте этого года артист ошеломил поклонников, сообщив о кардинальных изменениях в личной жизни.
Певец женился, а в апреле сообщил, что они с любимой Юлией Бакуменко впервые стал отцом. Сейчас Козловский активно делится семейными фотографиями.