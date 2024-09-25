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Копия мамы: Козловский впервые показал лицо 7-месячного сыночка Оскара

Среда 25 сентября 2024 11:10
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Копия мамы: Козловский впервые показал лицо 7-месячного сыночка Оскара Виталий Козловский с женой и сыном (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня, 25 сентября, сыну певца Виталия Козловского Оскару исполняется 7 месяцев. По этому случаю артист презентовал новую видеоработу на песню «Сыну», в которой полностью показал лицо малыша.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал исполнителя.

По словам Виталия, изначально он планировал выпустить клип, когда его сыночку исполнилось полгода.

"Впервые показываю лицо сыночка! Я хотел, чтобы этот клип вышел на полугодие сына. Но из-за перевода по службе и отъезда, я не мог закончить работу вовремя. Поэтому пришлось отложить... Это не просто клип, который выходит, имеет короткую жизнь и уходит в архивы. Это то, что навсегда!", - написал Козловский.

"Когда Оскар будет взрослым, когда у него будут свои дети, он сможет просматривать это видео и всегда помнить, какой он был маленький, какими были мы рядом с ним, сколько тепла и любви было вокруг", - добавил он.

Копия мамы: Козловский впервые показал лицо 7-месячного сыночка Оскара

Копия мамы: Козловский впервые показал лицо 7-месячного сыночка Оскара

Копия мамы: Козловский впервые показал лицо 7-месячного сыночка ОскараКопия мамы: Козловский впервые показал лицо 7-месячного сыночка Оскара

Скриншот

Реакция юзеров

Фаны засыпали комплиментами малыша и его жену Юлию Бакуменко, которая тоже появилась в клипе. Некоторые отметили, что Оскар - копия мамочки.

Копия мамы: Козловский впервые показал лицо 7-месячного сыночка Оскара

Скриншот

  • Синочок як картинка
  • Найгарніший маленький хлопчик
  • Це не кліп, це шматочок родинного щастя! Бережіть один одного і вашу малечу
  • Оскар - копія матусі! В народі кажуть, буде щасливий. Дай Боже
  • Щасливого дитинства в мирній країні

Напомним, Виталий Козловский скрывал новости, что женился и ждет рождения первенца. В марте этого года артист ошеломил поклонников, сообщив о кардинальных изменениях в личной жизни.

Певец женился, а в апреле сообщил, что они с любимой Юлией Бакуменко впервые стал отцом. Сейчас Козловский активно делится семейными фотографиями.

Недавно Козловский показал последние кадры с отцом, которого потерял 3 года назад.

Также он удивил заявлением о своей мобилизации.

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