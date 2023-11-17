Дочь Брюса Уиллиса показала трогательные кадры с отцом: как сейчас выглядит тяжелобольный актер (фото)
Младшая дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Талула показала новые фотографии со своим отцом, страдающим лобно-височной деменцией.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 29-летней наследницы знаменитости.
Как сейчас выглядит Брюс Уиллис
Тяжелый недуг, который у "крепкого орешка" диагностировали полтора года назад, стремительно прогрессирует.
Брюс Уиллис (фото: instagram.com/brucewillisbw)
Болезнь уже заметно сказывается на когнитивных способностях - у Брюса Уиллиса снизилась способность читать и почти отсутствует умение говорить.
Однако ситуация могла бы быть еще хуже, если бы не поддержка его нынешней и бывшей жен, пятерых дочерей и внука.
На днях одна из его наследниц Талула разместила в своем блоге трогательный пост, посвященный отцу.
Брюс Уиллис с дочерью (фото: instagram.com/buuski)
"Черт, сегодня эти фотографии имеют успех. Ты - все мое чертово сердце, и я так горжусь тем, что я твоя Таллула Белль Брюс Уиллис", - подписала публикацию она.
Скорее всего, снимки свежие, и для поклонников они стали источником утешения.
Брюс Уиллис (фото: instagram.com/buuski)
Что пишут фаны
Они под постом отмечают, что Брюс выглядит счастливым и полностью осознает, насколько сильно его дочь его любит.
- Твой отец замечательный, и ты тоже
- Ты - самая любящая дочь
- Спасибо вашей семье за то, что поделились историей Брюса. Мой отчим, которого мы очень любим, начал проявлять признаки ранней стадии деменции/болезни Альцгеймера, и врачи не совсем уверены, что это за болезнь, но благодаря истории Брюса мы чувствуем себя лучше из-за того, что нам приходится иметь дело с этим
- Такая гордая дочь и отец
Брюс Уиллис с дочерью (фото: instagram.com/buuski)
Напомним, недавно мы писали, что украинская певица оказалась под капельницей из-за ошибки врачей.
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