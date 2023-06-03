ua ru
Сб, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бывший "Холостяк" Иракли Макацария впервые стал отцом (фото)

Новина українською →
Суббота 03 июня 2023 08:36
Бывший "Холостяк" Иракли Макацария впервые стал отцом (фото) Иракли Макацария стал отцом (фото: instagram.com/maqatsa)
Автор: Юлия Гаюк

38-летний бывший участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария впервые стал отцом. У бизнесмена родился сын.

Об этом Иракли сообщил фанатам на своей странице в Instagram.

В сторис Макацария опубликовал несколько видео того, как его встречают близкие возле роддома. На кадрах видно, что новоиспеченный отец не сдерживает слезы.

Можем предположить, что Иракли присутствовал на родах, потому что вышел к родным в медицинском халате.

Бывший &quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария впервые стал отцом (фото)Бывший &quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария впервые стал отцом (фото)Бывший &quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария впервые стал отцом (фото)

Скриншоты: Styler

Позже стало известно, что жена Лиза родила мальчика, которого назвали Георгием.

Напомним, что бывший холостяк Иракли Макацария женат на 21-летней Лизе Чичуа. О беременности жены знаменитость рассказал в мае, когда срок уже подходил к концу.

Бывший &quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария впервые стал отцом (фото)Бывший &quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария впервые стал отцом (фото)Бывший &quot;Холостяк&quot; Иракли Макацария впервые стал отцом (фото)

Иракли Макацария с супругой Лизой (фото: instagram.com/maqatsa)

Раньше мы рассказывали, с кем после развода Камалии и Захура остались их дети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк діти Иракли Макацария