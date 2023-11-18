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Жена бывшего "Холостяка" Иракли Макацария показала редкое фото их сына

Суббота 18 ноября 2023 11:32
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Жена бывшего "Холостяка" Иракли Макацария показала редкое фото их сына Иракли Макацария с семьей (фото: instagram.com/lizachichuaa)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена грузинского бизнесмена Иракли Макацарии, 21-летняя студентка-медик Лиза Чичуа, поделилась с поклонниками редкой фотографией их сына, родившегося у пары в июне этого года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт любимой бывшего "Холостяка".

Как сейчас выглядит первенец пары

На снимке, опубликованном избранницей Макацарии, малыш супругов отдыхает в детской качели. В руках он держит медвежонка.

"Любимое кресло-качалка Георгия", - подписала кадр Лиза Чичуа.

Жена бывшего &quot;Холостяка&quot; Иракли Макацария показала редкое фото их сына

Сын Иракли Макацария (фото: instagram.com/lizachichuaa)

К слову, лицо сына пара решила пока не показывать, поэтому прикрыла его смайликом.

Из-за этого пока нельзя сказать, на кого больше похож мальчик.

Напомним, Иракли и его возлюбленная стали родителями 2 июня. Счастливый отец показал, как его под роддомом ждали друзья и поздравляли.

Жена бывшего &quot;Холостяка&quot; Иракли Макацария показала редкое фото их сына

Иракли Макацария с женой и сыном (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Также бизнесмен не сдерживал эмоций и признался, что плакал от счастья.

С 21-летней Лизой, которая младше мужчины на 17 лет, он женился в июле 2022 года.

Жена бывшего &quot;Холостяка&quot; Иракли Макацария показала редкое фото их сына

Иракли Макацария с женой (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Недавно дочь Брюса Уиллиса показала трогательные кадры с отцом.

Также Остапчук показал, как выглядел 15 лет назад.

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