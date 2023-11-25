Дрова, консервация, свечи. Могилевская показала, как готовится к возможным блэкаутам (видео)

Украинская певица Наталья Могилевская после российской атаки дронами на столицу решила показать фоловерам свои запасы на случай блэкаутов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Как Могилевская готовится выживать зимой

Знаменитость запаслась дровами, которые будут обогревать ее дом зимой.

Наталья Могилевская показала, как подготовилась к зиме (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также она похвасталась своими запасами консервации - тушенкой, грибочками и другими традиционными домашними закрутками, которыми она будет лакомиться вместе со своей семьей в холодное время года.

"В начале войны у меня дома оказалась беременная сестричка и 9 человек, а я за неделю до этого готовилась к концертам, попросила все убрать. У меня была диета. В этом году я подготовилась", - рассказала звезда.

Наталья Могилевская показала, как подготовилась к зиме (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевская продемонстрировала и специальные лампочки, которые можно крепить в любом месте, а также свечи, которые, по ее словам, могут гореть "20 часов".

"Достала запасы свечей, которые с прошлого года остались. Я думаю, что их хватит. Одна такая свеча горит часов 20", - поделилась Наталья.

Напомним, сейчас артистка живет в своем загородном доме под Киевом вместе с любимым мужчиной по имени Валентин, которого она тщательно скрывает от публики.

Известно, что пара знакома более 20 лет. Мужчине удалось покорить сердце Могилевской только после начала полномасштабной войны.

Он помогал ей эвакуировать сестру, а также поддерживает ее во время концертов в прифронтовых городах.