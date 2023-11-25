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Массированная атака на Украину. Противовоздушная оборона уничтожила 74 из 75 "шахедов"

Суббота 25 ноября 2023 11:28
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Массированная атака на Украину. Противовоздушная оборона уничтожила 74 из 75 "шахедов" Фото: Массированная атака на Украину. Противовоздушная оборона уничтожила 74 из 75 "шахедов" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно обновленной информации, в ночь на 25 ноября, когда российские террористы прибегли к массированной атаке по территории Украины, противовоздушная оборона уничтожила 74 из 75 ударных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил Украины.

"По уточненной информации противовоздушной обороной уничтожено 74 ударных БпЛА "Shahed-131/136". То есть плюс три в актив! 74 из 75", - пишет пресс-служба.

Стоит пояснить, что утром командующий Воздушных Сил Николай Олещук сообщал о том, что противовоздушная оборона в целом сбила 71 БпЛА из 75. По его словам враг выпустил по территории Украины рекордное количество ударных беспилотников.

Массированная атака на Украину. Противовоздушная оборона уничтожила 74 из 75 &quot;шахедов&quot;

Фото: Массированная атака на Украину. Противовоздушная оборона уничтожила 74 из 75 "шахедов" (t.me/kpszsu/)

Массированная атака на Украину

Этой ночью, 25 ноября, российские террористы запустили рекордное количество беспилотников по территории Украины. Основное направление удара - Киев.

Согласно данным оперативного командования "Юг", 3 беспилотника были уничтожены:

  • над Николаевской областью;
  • над Кировоградской областью.

Как сообщал представитель Воздушных сил Юрий Игнат, над Киевом и областью было уничтожено около 66 "шахедов". К сожалению, в результате падения обломков, в столице пострадали пять человек, а также возникли пожары в разных районах. Все подробности атаки на Киев можно прочитать по ссылке.

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