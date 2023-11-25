"Отказывались открыть". Известная украинская телеведущая не смогла попасть в бомбоубежище во время атаки "шахедов"

Звезда канала "1+1" Маричка Падалко не смогла попасть в укрытие во время массированной ночной атаки ударных дронов по Киеву. Телеведущая эмоционально обратилась к чиновникам с призывом предоставить доступ к сооружениям гражданской защиты.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу знаменитости.

Маричка Падалко не смогла попасть в укрытие

Бомбоубежище, расположенное по адресу ул. Гоголевская, 5 в Киеве, было закрыто во время российской атаки беспилотниками.

Как сообщила Маричка, хоть и укрытие отремонтировано, оно так и осталось недоступным для использования, ведь ответственное лицо находится в отпуске.

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Уже неделю подрядчик отказывается открыть бомбоубежище или дать ключ, потому что "ждет подписи под актом выполненных работ начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Шевченковского района Даруги Александра Ивановича". Он в отпуске. Бомбоубежище дальше закрыто", - сказала она.

Падалко обратилась в КМДА с просьбой открыть убежище. Позже она дополнила пост, заявив, что ситуация разрешилась.

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Ситуация решилась. Подрядчик открыл бомбоубежище. Мой публичный пост на эту тему был не первой попыткой разрешить ситуацию, а последней. До этого были обращения на 1551. Только на этой неделе наша соседка, которая занимается бомбоубежищем, подала две жалобы на горячую линию, чтобы открыли бомбоубежище. Хорошо, что все решилось. Жаль, что через ФБ. Проверьте доступность своих укрытий. Впереди большие испытания. Берегите себя!", - добавила звезда "1+1".

Что известно о ночной атаке "шахедами"

В ночь на 25 ноября противовоздушными силами было сбито 74 из 75 "шахедов". ПВО сработало по меньшей мере в шести регионах, включая Киевскую, Сумскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

В эту ночь войска РФ совершали особо интенсивные атаки беспилотниками по Киеву.

Обломки сбитых дронов были замечены, в частности, в Печерском, Соломенском и Днепровском районах столицы.

По данным КМВА, уничтожено более 60 "Шахедов", в то же время пострадали пятеро человек.