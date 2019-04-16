Дихання холоду: українцям дали сумний прогноз погоди

Погода в Україні покращиться тільки з четверга
Погода в Україні у вівторок, 17 квітня, буде прохолодною і дощовою. Також прогнозуються сильні пориви вітру. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
В середньому в Україні стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +7 +12 градусів.
У Києві завтра очікується холодна погода з опадами і вітром. Вдень у столиці температура повітря не перевищить +10 градусів.
Ілюстративне фото (Matt Cardy/Getty Images)
У той же час Діденко підбадьорила українців тим, що потепління і припинення опадів прогнозується вже з четверга, 18 квітня.
"Не сумуйте, ще трохи - і сонечко прийде", - написала синоптик.
Додамо, що за даними Укргідрометцентру, 18-19 квітня в центральних (крім Вінницької, Київської, Житомирської, Рівненської, Волинської, 19 квітня та Львівській областях очікуються заморозки 0-5 градусів.
У східних, Чернігівській та Сумській областях прогнозують сильні заморозки у повітрі 0-3 градуси.
Карта погоди (фото: facebook.com/tala.didenko)
Як повідомлялося раніше, відомий народний синоптик Леонід Горбань розповідав про те, що дощі закінчаться вже скоро, а от істотне потепління настане не раніше ніж через тиждень.
Також ми писали про те, що синоптики попередили українців про істотне погіршення погодних умов. Практично у всіх областях йтиме дощ та буде мокра холодна погода.
Нагадаємо, раніше стало відомо, буде дощ над "Олімпійським" у день дебатів кандидатів у президенти 19 квітня.