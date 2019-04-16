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Дыхание холода: украинцам дали печальный прогноз погоды

STYLERЖизнь    16.04.2019 - 19:47
Дыхание холода: украинцам дали печальный прогноз погоды
Иллюстративное фото (УНИАН)

Погода в Украине улучшится только с четверга

Погода в Украине во вторник, 17 апреля, будет еще прохладной и дождливой. Также прогнозируются сильные порывы ветра. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В среднем в Украине столбики термометров будут варьироваться в пределах +7 +12 градусов. 

В Киеве завтра ожидается холодная погода с осадками и ветром. Днем в столице температура воздуха не превысит +10 градусов.

Дыхание холода: украинцам дали печальный прогноз погоды

Иллюстративное фото (Matt Cardy/Getty Images)

В то же время Диденко приободрила украинцев тем, что потепление и прекращение осадков прогнозируется уже с четверга, 18 апреля.

"Не унывайте, еще немного - и солнышко придет", - написала синоптик.

Добавим, что по данным Укргидрометцентра, 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, 19 апреля и во Львовской областях ожидаются заморозки 0-5 градусов.

В восточных, Черниговской и Сумской областях прогнозируют сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса.

Дыхание холода: украинцам дали печальный прогноз погоды

Карта погоды (фото: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось ранее, известный народный синоптик Леонид Горбань рассказывал о том, что дожди закончатся уже скоро, а вот существенное потепление наступит не раньше чем через неделю.

Также мы писали о том, что синоптики предупредили украинцев о существенном ухудшении погодных условий. Практически во всех областях будет идти дождь и будет мокрая холодная погода.

Напомним, ранее стало известно, будет ли дождь над "Олимпийским" в день дебатов кандидатов в президенты 19 апреля.

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