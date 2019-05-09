Дощі на будь-який смак: синоптик засмутила прогнозом погоди на тиждень

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні зробить перепочинок для сонця всього на один день

Погода в Україні в найближчі дні не порадує жителів сухою і сонячною погодою. Синоптик Наталка Діденко розповіла, що в найближчий тиждень очікується лише один день перепочинку – 12 травня, а в інші дні будуть йти дощі – від короткочасних і помірних до сильних, з грозами. Про це вона написала у своєму блозі на сайті Opinion.

Погода на вихідних у більшості областей очікується дощова, місцями можливий сильний поривчастий вітер і грози. Як зазначила Діденко, нічні дощі будуть більш помірними, а денні – більш сильні. Також вона повідомила, що в неділю, 12 травня, у західних областях настане пауза – протягом доби в регіоні буде без істотних опадів.

"Температура повітря поступово буде повертатися в звичайні травневі кордони. У денні години стовпчики термометрів коливатимуться в межах +15 +22 градуси, вночі повітря буде свіжим, +6 +14 градусів. Нещодавні західні заморозки малоймовірні", - розповіла синоптик.

Карта погоди

Вона зазначила, що на початку наступного тижня погода в Україні істотно не зміниться. Вдень очікується +17 +23 градуси, у західних областях трохи похолодає, +11 +15 градусів.

"Дощі з грозами пройдуть 13-15 травня в основному в західних і північних областях, а також у Вінницькій і Одеській областях. У східній частині України, на півдні та в більшості центральних областей очікується суха сонячна погода", - написала Діденко.

У Києві закінчення тижня і початок наступного буде вологим, атмосферний фронт принесе дощову погоду.

"В нічні години опади будуть слабшими, а вдень дощі можуть досягти помірних значень і супроводжуватися грозою. Температура повітря в столиці передбачається комфортна. Вночі вона становитиме занизькі +7 +13 градусів, у денні години стовпчики термометрів піднімуться до +17 +21 градуса", - зазначила синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик попереджає про погіршення погодних умов.

А також розповідали про те, що синоптик повідомив, коли в Україні настане потепління.