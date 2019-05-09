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Завтра в Україні очікуються дощі з грозами

Новини » Суспільство    09.05.2019 - 16:05
Завтра в Україні очікуються дощі з грозами
Иллюстрационное фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У більшості південних областей, а вночі і на сході країни без істотних опадів

Погода в Україні, завтра, 10 травня, буде дощова, місцями з грозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргидрометцентр".

За даними синоптиків, в більшості південних областей, а вночі і на сході країни без істотних опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +6...+11 градусів, вдень +14...+19 градусів; на високогір'ї Карпат протягом доби +2...+7 градусів тепла.

Завтра в Україні очікуються дощі з грозами

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що завтра в Україні очікуються дощі, у східних областях та на південному сході буде переважно суха погода. Температура повітря прогріється до +17...+20.градусів.

У Києві 10 травня періодично буде дощ і туман. Вдень температура повітря складе +15...+17 градусів.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, на сході, в більшій частині центральних областей та на півдні пройдуть дощі, місцями з грозами. А у західній частині України, у Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях дощі припиняться. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

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