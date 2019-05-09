Чергова порція дощу: синоптик застерігає про негоду

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Синоптик попереджає про погіршення погодних умов

В Україні 10 травня буде переважати вологість з періодичними дощами. Проте будуть й такі регіони, де очікується суха погода. Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко в Facebook.

"Чергова порція вологи прийде із заходу Європи. У східних областях та на південному сході побуде переважно суха погода та висока температура повітря в Україні, до +17 +20 градусів. На решті території протягом дня очікується +13 +18 градусів, на Заході +10 +15 градусів", - пише синоптик.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

У Києві 10 травня періодично буде дощ або туман, вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +15 до +17 градусів.

"Поки беззаперечного сухого періоду зі стійким антициклоном не видно. Тому беріть парасольки, виставляйте квіти ближче до відчиненого вікна, вони люблять дихати вологим повітрям", - підсумувала Діденко.

Скріншот: (facebook.com/tala.didenko)

Ми писали, де українців чекає негода 9 травня, а де суттєві дощі малоймовірні.

Як повідомлялося раніше, 7 травня Карпати засипало снігом. У мережі показали неймовірні фото засніжених схилів, селищ і доріг Карпатського регіону.

Нагадаємо, нещодавно народний синоптик повідомив про те, яка погода буде цим літом в Україні.