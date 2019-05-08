Опади залишаться: синоптик повідомив, коли в Україні настане потепління

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні потішить мешканців високою температурою повітря уже в кінці тижня

Погода в Україні в найближчі дні буде залишатися холодною та дощовою, однак, як розповів заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко, після 12 травня в країні суттєво потеплішає. Про це він повідомив у коментарі для видання "Апостроф".

Погода протягом травня буде залишатися прохолодною, але вже з неділі, 12 травня, очікується підвищення температури до +25 градусів.

"У цьому році початок травня виявився більш дощовим, ніж у попередні роки. До кінця тижня дощі на більшій частині територій України будуть зберігатися, але менше опадів буде в південних областях та Приазов'ї. Найтепліше буде на сході: температура повітря сягатиме 20-25 градусів тепла. На решті території України варто очікувати в межах 14-19 градусів тепла", - зазначив синоптик.

Він додав, що опади очікуються в західних і центральних областях і до кінця тижня на заході буде переважати низька температура повітря.

"Найбільш прохолодно буде в західному регіоні України. Там вдень температура повітря прогріється до 5-10 градусів тепла, а вночі впаде до 1-6 градусів", - додав Прокопенко.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря почне поступово підвищуватися в західних, північних і центральних областях вже з 8 травня. Нічна температура повітря до кінця тижня підніметься до +8 градусів, а вдень почне поступово теплішати і в неділю очікується вже +17 +19 градусів.

Погода в Україні 12 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли, де відступлять дощі.

А також розповідали про те, що українців шокували прогнозом погоди.