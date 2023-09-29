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С длинными и белыми волосами: Надя Дорофеева показала, как выглядел Кацурин в 20 лет

Надя Дорофеева и Миша Кацурин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками архивным фото, на котором изображен ее муж, ресторатор Миша Кацурин 15 лет назад в необычном образе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-солистки группы "Время и Стекло".

Как Кацурин выглядел в 20 лет

Это сейчас любимый тренера "Голоса країни-13" практически лысый, а когда-то у него была совсем другая прическа, и сейчас его таким никто бы не узнал.

Миша Кацурин (фото: instagram.com/misha_katsurin)

Так, как оказалось, 15 лет назад у Кацурина были длинные волосы, окрашенные в белый цвет.

На фото, которое Дорофеева опубликовала у себя в stories, ее будущий избранник позирует в розовой повязке для волос, а в ушах у него серьги-кольца.

Миша Кацурин 15 лет назад (фото: instagram.com/misha_katsurin)

Также он тогда носил кожаные браслеты.

Снимок перепостил себе ресторатор.

"20 лет пацану", - подписал публикацию Миша.

Напомним, недавно Надя Дорофеева рассказала, что ее шантажируют мошенники.

Также Дмитрий Ступка показал страстные фото с новой любимой в США.

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