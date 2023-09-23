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Надю Дорофееву шантажируют мошенники: певица решилась рассказать правду

Суббота 23 сентября 2023 13:33
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Надю Дорофееву шантажируют мошенники: певица решилась рассказать правду Надя Дорофеева пожаловаться на мошенников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что стала жертвой мошенников, которые прикрывались благотворительностью. Это связано с концертом в Вене, который должен пройти 16 сентября, но певица отменила его за несколько часов до начала.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories певицы.

Детали инцидента

Дорофеева рассказала, что организаторы заказали выступление певицы, отметив, что это будет благотворительный концерт. Надя согласилась и даже сделала скидку.

Но когда знаменитость приехала на концертную площадку в Вене, то была разочарована, ведь организаторы не выполнили никаких обязательств и даже не привезли микрофонов.

"У меня за 15 лет концертной деятельности случалось разное, но такого, чтобы не было элементарно ни техники, ни стоек, ни микрофонов, ни кабелей, я еще не видела. Мы отказались выступать, потому что это технически было просто невозможно", - сказала она.

Тогда звезда за несколько часов до концерта отменила свое выступление. Организатор выплатила певице гонорар.

Однако, оказалось, организаторы не возвращали зрителям деньги за билеты. В частности они пытались перенести концерт, но певица категорически отказалась.

"Наша команда пыталась связаться с этой ОО "Мрия". Нам начали звонить с незнакомых номеров и шантажировать, что будут говорить людям, что мы их кинули", - заявила Надя.

Надю Дорофееву шантажируют мошенники: певица решилась рассказать правдуНадя Дорофеева рассказала о мошенниках в Вене (скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva)

Как шантажируют певицу

Теперь организаторы публично обвиняют Дорофееву и ее команду в отмене выступления, прикрываясь тем, что они волонтеры.

"Это не правда. На афише было указано, что 50% средств от их прибыли пойдет на благотворительность. То есть это был коммерческий концерт с частичной благотворительной составляющей", - объяснила артистка.

Также она обратилась к организаторам концерта и заявила, что не нужно прикрываться благотворительностью. Ведь именно они несут ответственность за проведение мероприятия.

К тому же, певице стыдно перед фанатами, которые не знали об отмене и пришли на концерт.

"Я из-за разборок со звуком, организатором и от стресса перенервничала и не вышла к тем людям, кто пришел, хотя бы обняться. Вот из-за этого мне очень жаль", - добавила она.

Надя рассказала, что это не первый случай такого "сотрудничества" организации с украинскими артистами. Поэтому Дорофеева призвала артистов бить осторожными и не сотрудничать с ОО.

Надю Дорофееву шантажируют мошенники: певица решилась рассказать правдуОбщественная организация в Вене уже не в первый раз обманывает артистов (скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ранее мы сообщали, что в июле Дорофеева и Кацурин подтвердили женитьбу и показали видео со свадьбы.

Также певица впервые рассказала, когда закрутила роман с Кацуриным.

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співака концерти Надя Дорофеева