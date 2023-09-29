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З довгим та білявим волоссям: Надя Дорофєєва показала, як виглядав Кацурін у 20 років

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з підписниками архівним фото, на якому зображений її чоловік, ресторатор Міша Кацурін 15 років тому у незвичному образі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram екс-солістки гурту "Время и Стекло".

Як Кацурін виглядав у 20 років

Це зараз коханий тренерки "Голосу країни-13" практично лисий, а колись у нього була зовсім інша зачіска, і зараз його таким ніхто б не впізнав.

Міша Кацурін (фото: instagram.com/misha_katsurin)

Так, як виявилось, 15 років назад Кацурін мав довге волосся, пофарбоване у білий колір.

На фото, яке Дорофєєва опублікувала у себе в stories, її майбутній обранець позує в рожевій пов’язці для волосся, а у вухах у нього сережки-кільця.

Міша Кацурін 15 років тому (фото: instagram.com/misha_katsurin)

Також він тоді носив шкіряні браслети.

Знімок перепостив до себе ресторатор.

"20 років пацану", - підписав публікацію Міша.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва розповіла, що її шантажують шахраї.

Також Дмитро Ступка показав пристрасні фото з новою коханою у США.

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