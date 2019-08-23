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Довів до сліз: ветеран АТО зробив зворушливий подарунок ведучій, що поборола рак

STYLERЖиття    23.08.2019 - 15:55
Довів до сліз: ветеран АТО зробив зворушливий подарунок ведучій, що поборола рак
Яніна Соколова отримала подарунок від ветерана АТО (колаж: РБК-Україна)

Яніна Соколова була неймовірно зворушена вчинком ветерана

Відома українська журналістка Яніна Соколова, яка нещодавно поборола онкологічне захворювання отримала в подарунок орден "За мужність" третього ступеня від учасника бойових дій на Сході України. Про це телеведуча розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Яніна Соколова зізналася що вчинок ветерана надзвичайно зворушив її. Журналістка пишається тим, що в її країні живе стільки мужніх та відважних людей.

Довів до сліз: ветеран АТО зробив зворушливий подарунок ведучій, що поборола рак

Яніна Соколова отримала в подарунок орден "За мужність" (фото: facebook.com/Yanina-Sokolova)

Вона попросила українців ні на день не забувати про тих, хто щодня ризикує своїм життям заради "нашої теплогї спокійної ранкової кави".

Телеведуча закликала сходити на "Марш Захисників України" та інші паради, які будуть проходити 24 серпня в українських містах.

Довів до сліз: ветеран АТО зробив зворушливий подарунок ведучій, що поборола ракДовів до сліз: ветеран АТО зробив зворушливий подарунок ведучій, що поборола ракДовів до сліз: ветеран АТО зробив зворушливий подарунок ведучій, що поборола рак

Яніна Соколова отримала в подарунок орден "За мужність" (фото: facebook.com/Yanina-Sokolova)

"Скажіть тим воїнам, яких побачите на вулиці: "Завдяки тобі". Відвідайте військові госпіталі. Допомагаєте волонтерам", - звернулася Соколова до українців.

Довів до сліз: ветеран АТО зробив зворушливий подарунок ведучій, що поборола рак

Скрін: фото: facebook.com/Yanina-Sokolova

До речі, нещодавно з'явилися приголомшливі фото генерального прогону "Ходи Гідності", яка цього року стане заміною традиційного військового параду на честь святкування Дня Незалежності України. Режиссеррами-постановниками дійства стали кліпмейкер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі президента України роз'яснили скандальну ситуацію щодо участі бюджетників у "Ході Гідності" до Дня Незалежності.

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