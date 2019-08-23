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Довел до слез: ветеран АТО сделал трогательный подарок ведущей, поборовшей рак

STYLERЖизнь    23.08.2019 - 15:55
Довел до слез: ветеран АТО сделал трогательный подарок ведущей, поборовшей рак
Янина Соколова получила подарок от ветерана АТО (коллаж: РБК-Украина)

Янина Соколова была невероятно растрогана поступком ветерана

Известная украинская журналистка Янина Соколова, недавно поборовшая онкологическое заболевание получила в подарок орден "За мужество" третьей степени от участника боевых действий на Востоке Украины. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в Facebook.

Янина Соколова призналась что поступок ветерана необычайно растрогал ее. Журналистка гордится тем, что в ее стране живет столько мужественных и отважных людей.

Довел до слез: ветеран АТО сделал трогательный подарок ведущей, поборовшей рак

Янина Соколова получила в подарок орден "За мужество" (фото: facebook.com/Yanina-Sokolova)

Она попросила украинцев ни на день не забывать о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради "нашего теплого спокойного кофе по утрам".

Телеведущая призвала сходить на "Марш Защитников Украины" и на другие парады, которые будут проходить 24 августа в украинских городах.

Довел до слез: ветеран АТО сделал трогательный подарок ведущей, поборовшей ракДовел до слез: ветеран АТО сделал трогательный подарок ведущей, поборовшей ракДовел до слез: ветеран АТО сделал трогательный подарок ведущей, поборовшей рак

Янина Соколова получила в подарок орден "За мужество" (фото: facebook.com/Yanina-Sokolova)

"Скажите тем воинам, которых увидите на улице: "Благодаря тебе". Посетите военные госпитали. Помогаете волонтерам", - обратилася Соколова к украинцам.

Довел до слез: ветеран АТО сделал трогательный подарок ведущей, поборовшей рак

Скрин: фото: facebook.com/Yanina-Sokolova

К слову, недавно появились потрясающие фото генерального прогона "Ходи Гідності", которая в этом года станет заменой традиционного военного парада в честь празднования Дня Независимости Украины. Режиссеррами-постановщиками действа стали клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.

Напомним, недавно в Офисе президента Украины разъяснили скандальную ситуацию относительно участия бюджетников в "Шествии Достоинства" ко Дню Независимости.

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Новости Украины День независимости УкраиныЯнина Соколова
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