Дорогий французький бренд: скільки коштує червоний костюм Зеленської

Зеленська в червоному костюмі (Колаж РБК-Україна)

Яскраво-червоний костюм Зеленська одягала вже двічі

Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, вже давно стала об'єктом пильної уваги модників і її костюми і образи, які вона демонструє під час публічних виходів, дуже жваво обговорюються в соціальних мережах, пише видання "Stranа".

Не винятком став і її яскраво-червоний костюм, в якому перша леді України засвітилася вже двічі. Вперше Олена Зеленська з'явилася в ньому під час оголошення результатів президентських виборів, і тоді вона доповнила свій наряд елегантними туфлями-човниками червоного кольору.

Олена Зеленська та Володимир Зеленський (УНІАН)

Яскраво-червоний костюм в крапочку, який складається з укорочених розкльошених штанів і довгого піджака, Зеленська доповнила в обох випадках звичайним чорним топом.

І якщо раніше перша леді була помічена в одязі від українських дизайнерів, то цей костюм – від французького бренду Sandro. У Києві є магазини цього бренду, але цього костюма там вже немає, так як він відноситься до колекцій минулих років.

Двобортний піджак з накладними кишенями коштує 488 доларів (близько 12700 гривень), а штани – 277 доларів (близько 7200 гривень). Таким чином, ціна костюма Олени Зеленської – майже 20 тисяч гривень.

Скріншоти

Олена Зеленська вибрала цей костюм для відвідування "Олімпійського навчально-спортивного центру "Конча-Заспа". Вона доповнила свій образ чорно-білими закритими туфлями на низькому ходу. Фотографії з офіційного привітання українського спортсменів, які повернулися з Європейських ігор у Мінську, вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська в червоному костюмі (instagram.com/olenazelenska_official)

Також варто зазначити, що бренд Sandro люблять західні знаменитості, такі як Іванка Трамп, Кейт Міддлтон і навіть співачка Бейонсе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена Зеленська показала, як носити "колір перемоги".

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